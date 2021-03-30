Замглавы КСУ задекларировал собственный храм УПЦ КП

Кроме того, во владении Сергея Головатого несколько домов, две квартиры в Киеве и права на библиотеку.

Заместитель главы Конституционного суда Сергей Головатый владеет храмом УПЦ Киевского патриархата, который находится в селе Ольшана Черкасской области. Об этом говорится в его декларации.

Судья владеет святыней площадью 201 квадратный метр, приобрел его в 2010 году. Стоимость храма не указана.

Кроме того, Головатый владеет 33% корпоративных прав на Библиотеку правовой литературы.

Также у судьи, согласно декларации, жилой дом в Фастовском районе Киевской области, площадью 464 квадратных метра, несколько земельных участков общей площадью почти в 6 тысяч квадратных метров, а также две квартиры в Киеве.

За 2020 год Головатый получил 3 млн 74 тысяч зарплаты. Также 25 тысяч грн, 15 тысяч евро и 10 тысяч долларов наличными, а также 700 тысяч гривен, 9 тысяч евро и 735 долларов счетах в банке.

Напомним, 7 октября в КСУ приняли решение, которое отменяет статью о незаконном обогащении. Из-за этого была заблокирована работа НАПК и определение победителей на местных выборах. После этого президент Зеленский обратился в Венецианскую комиссию с просьбой дать оценку решениям КСУ. Венецианская комиссия опубликовала срочное заключение по ситуации с КСУ.

После этого нардепы проголосовали за возвращение криминальной ответственности и восстановила полномочия НАПК.

Сообщалось, что Зеленский, созывал заседание СНБО, на котором обсудил ситуацию с Конституционным судом. После этого в конце декабря он выдал указ, которым отстранил Тупицкого от должности на два месяца. Конституционный суд ответил заявлением, назвав указ "ничтожным". А сам Тупицкий, по словам его коллеги по КСУ, несмотря на запрет продолжил ходить на работу.

Отметим, 3 февраля Верховный суд объяснил, что отказал в открытии дела касательно указа Зеленского, которым президент на 2 месяца отстранил главу КСУ от исполнения обязанностей, из-за того, что Тупицкий поставил вопрос касательно неконституционности распоряжения президента Украины, а подобные дела рассматриваются исключительно Конституционным судом.

О том, что Тупицкий подал в суд на Зеленского стало известно 1 февраля. А 26 февраля Зеленский снова отстранил Тупицкого от должности судьи КСУ. Позже президент и вовсе отменил указ о назначении Александра Тупицкого судьей Конституционного суда Украины.

Напомним, Фокус собрал все, что известно о главе КСУ Тупицком, в отдельном материале.