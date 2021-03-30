Заступник голови КСУ задекларував власний храм УПЦ

Крім того, у володінні Сергія Головатого кілька будинків, дві квартири в Києві та права на бібліотеку.

Заступник глави Конституційного суду Сергій Головатий володіє храмом УПЦ Київського патріархату, який знаходиться в селі Вільшана Черкаської області. Про це йдеться в його декларації.

Суддя володіє святинею площею 201 квадратний метр, придбав його в 2010 році. Вартість храму не вказана.

Крім того, Головатий володіє 33% корпоративних прав на Бібліотеку правової літератури.

Також у судді, згідно з декларацією, житловий будинок у Фастівському районі Київської області, площею 464 квадратних метри, кілька земельних ділянок загальною площею майже 6 тисяч квадратних метрів, а також дві квартири в Києві.

За 2020 рік Головатий отримав 3 млн 74 тисяч зарплати. Також 25 тисяч грн, 15 тисяч євро та 10 тисяч доларів готівкою, а також 700 тисяч гривень, 9 тисяч євро і 735 доларів на рахунках у банку.

Нагадаємо, 7 жовтня в КСУ ухвалили рішення, яке скасовує статтю про незаконне збагачення. Через це була заблокована робота НАПКА та визначення переможців на місцевих виборах. Після цього президент Зеленський звернувся до Венеціанської комісії з проханням дати оцінку рішенням КСУ. Венеціанська комісія опублікувала терміновий висновок щодо ситуації з КСУ.

Після цього нардепи проголосували за повернення кримінальної відповідальності та відновили повноваження НАПКА.

Повідомлялося, що Зеленський скликав засідання РНБО, на якому обговорив ситуацію з Конституційним судом. Після цього наприкінці грудня він видав указ, яким відсторонив Тупицького з посади на два місяці. Конституційний суд відповів заявою, назвавши указ "нікчемним". А власне Тупицький, за словами його колеги по КСУ, незважаючи на заборону продовжив ходити на роботу.

Зазначимо, 3 лютого Верховний суд пояснив, що відмовив у відкритті справи щодо указу Зеленського, яким президент на 2 місяці відсторонив главу КСУ від виконання обов'язків, через те, що Тупицький поставив питання щодо неконституційності розпорядження президента України, а подібні справи розглядаються виключно Конституційним судом.

Про те, що Тупицький подав до суду на Зеленського стало відомо 1 лютого. А 26 лютого Зеленський знову відсторонив Тупицького з посади судді КСУ. Пізніше президент і зовсім скасував указ про призначення Олександра Тупицького суддею Конституційного суду України.

Нагадаємо, Фокус зібрав все, що відомо про главу КСУ Тупицького, в окремому матеріалі.