Полиомиелит в Украине набирает обороты: зараженных стало больше

Одну зараженную девочку парализовало, школьница не была ранее вакцинирована.

На Закарпатье у пятерых невакцинированных от полиомиелита детей обнаружили этот вирус. Речь идет о двух разных ячейках, одна из которых связана со случаем инфицирования в Ровенской области, передает ВВС News Україна.

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Первый случай заражения обнаружили у 12-летней девочки из Тячевского района. Симптомы болезни, среди которых острые кишечные расстройства, боль в пояснице и лихорадка с высокой температурой появились у школьницы в сентябре. Со временем девочка не могла стать на ноги, ее доставили в областную детскую больницу с подозрением на острый дряблый паралич.

Исследования подтвердили полиовирус I типа. Анализы отобрали и у двух других детей из заболевшей семьи, но к к счастью они оказались не зараженными.

Медицинский директор Закарпатской областной детской больницы Магдалина Семеняк рассказала, что девочке необходима реабилитация, чтобы восстанавливать подвижность ног. На это понадобится год-полтора.

Этот случай инфицирования не связан с расследованием случая паралича, вызванного полиовирусом у невакцинированного ребенка из Ровенской области.

Однако в ходе расследования была обнаружена другая ячейка — ее локализацию не называют по этическим соображениям. Там полиовирус ІІ типа обнаружили у четырех детей, которые контактировали с ребенком из Ровенской области.

За медицинской помощью родители детей не обращались, пока они находятся дома под контролем семейного врача и наблюдением близких. Никто из заболевших не был вакцинирован. От прививки родители отказались по религиозным убеждениям.

Как писал Фокус, у 17-месячного ребенка в Ровенской области обнаружили полиомиелит, из-за чего малыша парализовало. В связи с этим случаем главный санврач страны Игорь Кузин призвал родителей обязательно прививать детей от этого вируса.