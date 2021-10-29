Полиомиелит вернулся в Украину: Минздрав призывает родителей вакцинировать детей

Главный санврач Украины призывает родителей вакцинировать детей до 5 лет от вируса, чтобы избежать опасных последствий.

Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин призвал родителей вакцинировать своих детей от полиомиелита, так как впервые за долгое время вирус обнаружили у 17-месячного ребенка, результатом чего стал паралич. Об этом чиновник рассказал на брифинге 29 октября, передает пресс-служба Минздрава.

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ЧП произошло в Ровенской области. В рамках расследования анализы отправили в международную лабораторию Всемирной организации охраны здоровья.

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В громаде, где заболел ребенок, вакцинацию от полиомиелита должны пройти почти 300 малышей,однако сейчас из них привиты меньше трети. По Украине уровень вакцинации детей от полиомиелита составляет около 60%. В связи с этим Игорь Кузин и призвал родителей делать прививки детям, чтобы избежать опасных последствий.

"Для того, чтобы сформировался коллективный иммунитет и мы могли снова не бояться за здоровье своих детей, этот уровень должен быть 95%", — сообщил главный санитарный врач.

Как выяснилось, лучше всего обстоят дела с вакцинацией детей от полиомиелита в Киеве, Кировоградской и Сумской областях. Меньше всего привиты дети в Закарпатской, Ивано-Франковской и Херсонской областях.

В связи с обнаруженным случаем полиомиелита руководителям облгосадминистраций поручили срочно обеспечить мероприятия по иммунизации невакцинированных детей возрастом до 5 лет включительно. Главный санврач подчеркнул, что по всей Украине должен быть внедрен усиленный эпидемиологический надзор за случаями острого вялого паралича.

Чиновник напомнил, что детей вакцинируют от полиомиелита в 2, 4, 6, 18 месяцев, а также в 6 и 14 лет. Сделать прививку можно в государственных поликлиниках бесплатно.

Игорь Кузин добавил, что паралич — это не единственный признак опасной болезни. Диарея, тошнота, головная боль, лихорадка, вялость в руках и ногах — это тоже симптомы полиомиелита. Чиновник призвал родителей быть внимательными и делать прививки детям, поскольку это единственный путь уберечься от вируса, от которого пока нет лекарств.

[ + – ] брифинг Игоря Кузина

Как уже сообщалось, в Ровенской области из-за случая полиомиелита в 17-месячного ребенка запустили массовую вакцинацию детей от этого вируса. Прививать будут всех жителей региона до 5 лет.

Ранее в Минздраве заявляли, что в связи с недостаточным уровнем охвата вакцинацией от полиомиелита в Украине существует риск вспышки заболевания.