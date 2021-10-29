Поліомієліт повернувся до України: МОЗ закликає батьків вакцинувати дітей
Головний санлікар України закликає батьків вакцинувати дітей віком до 5 років від вірусу, щоб уникнути небезпечних наслідків.
Головний санітарний лікар України Ігор Кузін закликав батьків вакцинувати своїх дітей від поліомієліту, оскільки вперше за довгий час вірус виявили в 17-місячної дитини, наслідком чого став параліч. Про це чиновник розповів на брифінгу 29 жовтня, повідомляє пресслужба МОЗ.
НП сталася на Рівненщині. У межах розслідування аналізи відправили до міжнародної лабораторії Всесвітньої організації охорони здоров'я.Важливо
У громаді, де захворіла дитина, вакцинацію від поліомієліту мають пройти майже 300 малюків, проте зараз із них щеплено менше третини. В Україні рівень вакцинації дітей від поліомієліту становить близько 60%. У зв'язку з цим Ігор Кузін закликав батьків робити щеплення дітям, щоб уникнути небезпечних наслідків.
"Для того, щоб сформувався колективний імунітет і ми могли знову не боятися за здоров'я своїх дітей, цей рівень має бути 95%", — повідомив головний санітарний лікар.
Як з'ясувалося, найкращі справи з вакцинацією дітей від поліомієліту в Києві, Кіровоградській та Сумській областях. Найменше щеплено дітей у Закарпатській, Івано-Франківській та Херсонській областях.
У зв'язку із виявленим випадком поліомієліту керівникам облдержадміністрацій доручили терміново забезпечити заходи щодо імунізації невакцинованих дітей віком до 5 років включно. Головний санлікар підкреслив, що по всій Україні має бути запроваджено посилений епідеміологічний нагляд за випадками гострого млявого паралічу.
Чиновник нагадав, що дітей вакцинують від поліомієліту у 2, 4, 6, 18 місяців, а також у 6 та 14 років. Зробити щеплення можна в державних поліклініках безкоштовно.
Ігор Кузін додав, що параліч – це не єдина ознака небезпечної хвороби. Діарея, нудота, головний біль, лихоманка, млявість у руках та ногах – це теж симптоми поліомієліту. Чиновник закликав батьків бути уважними та робити щеплення дітям, оскільки це єдиний шлях уберегтися від вірусу, від якого поки що немає ліків.
Як уже повідомлялося, на Рівненщині через випадок поліомієліту в 17-місячної дитини запустили масову вакцинацію дітей від цього вірусу. Щеплюватимуть усіх мешканців регіону до 5 років.
Раніше в МОЗ заявляли, що через недостатній рівень охоплення вакцинацією від поліомієліту в Україні існує ризик спалаху захворювання.