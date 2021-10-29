Поліомієліт повернувся до України: МОЗ закликає батьків вакцинувати дітей

Головний санлікар України закликає батьків вакцинувати дітей віком до 5 років від вірусу, щоб уникнути небезпечних наслідків.

Головний санітарний лікар України Ігор Кузін закликав батьків вакцинувати своїх дітей від поліомієліту, оскільки вперше за довгий час вірус виявили в 17-місячної дитини, наслідком чого став параліч. Про це чиновник розповів на брифінгу 29 жовтня, повідомляє пресслужба МОЗ.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

НП сталася на Рівненщині. У межах розслідування аналізи відправили до міжнародної лабораторії Всесвітньої організації охорони здоров'я.

Важливо

Вакцинація буксує. Головний санлікар про агресивну прищеплювальну кампанію та осінній спалах COVID-19

У громаді, де захворіла дитина, вакцинацію від поліомієліту мають пройти майже 300 малюків, проте зараз із них щеплено менше третини. В Україні рівень вакцинації дітей від поліомієліту становить близько 60%. У зв'язку з цим Ігор Кузін закликав батьків робити щеплення дітям, щоб уникнути небезпечних наслідків.

"Для того, щоб сформувався колективний імунітет і ми могли знову не боятися за здоров'я своїх дітей, цей рівень має бути 95%", — повідомив головний санітарний лікар.

Як з'ясувалося, найкращі справи з вакцинацією дітей від поліомієліту в Києві, Кіровоградській та Сумській областях. Найменше щеплено дітей у Закарпатській, Івано-Франківській та Херсонській областях.

У зв'язку із виявленим випадком поліомієліту керівникам облдержадміністрацій доручили терміново забезпечити заходи щодо імунізації невакцинованих дітей віком до 5 років включно. Головний санлікар підкреслив, що по всій Україні має бути запроваджено посилений епідеміологічний нагляд за випадками гострого млявого паралічу.

Чиновник нагадав, що дітей вакцинують від поліомієліту у 2, 4, 6, 18 місяців, а також у 6 та 14 років. Зробити щеплення можна в державних поліклініках безкоштовно.

Ігор Кузін додав, що параліч – це не єдина ознака небезпечної хвороби. Діарея, нудота, головний біль, лихоманка, млявість у руках та ногах – це теж симптоми поліомієліту. Чиновник закликав батьків бути уважними та робити щеплення дітям, оскільки це єдиний шлях уберегтися від вірусу, від якого поки що немає ліків.

[ + – ] Брифінг Ігоря Кузіна

Як уже повідомлялося, на Рівненщині через випадок поліомієліту в 17-місячної дитини запустили масову вакцинацію дітей від цього вірусу. Щеплюватимуть усіх мешканців регіону до 5 років.

Раніше в МОЗ заявляли, що через недостатній рівень охоплення вакцинацією від поліомієліту в Україні існує ризик спалаху захворювання.