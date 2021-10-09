Без щеплення — геть зі школи. У Рівненській області запустили вакцинацію проти поліомієліту

Надзвичайну ситуацію обласного масштабу оголосили через параліч у дитини, яку відмовилися вакцинувати батьки.

З 11 жовтня в Рівненській області запускають масову вакцинацію проти поліомієліту, яка охопить усіх мешканців регіону до п'яти років. Про це Міністерство охорони здоров'я України повідомило на офіційному сайті.

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На цьому тижні в Рівненській області зафіксували параліч у дитини віком 1,5 року, викликаний штамом поліовірусов 2 типу (Sabin 2). У зв'язку з цим скликали засідання регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, яка оголосила випадок біологічної надзвичайною ситуацією обласного масштабу і вирішили вжити екстрених заходів, щоб захистити інших малюків від зараження.

Медики введуть мешканцям регіону инактивность вакцину проти поліомієліту. Під час "нульового" туру, який триватиме до 22 жовтня, дітей до 5 років включно вакцинують на території, де зафіксували випадок паралічу, незалежно від попереднього щеплення. Після цього протягом 90 днів проведуть ще три тури, в рамках яких щеплення отримають всі діти цього віку, які проживають в Рівненській області.

"Комісія ТЕБ та НС також прийняла рішення про те, що невакцинованих дітей не будуть допускати до навчання. Для таких дітей буде забезпечено інші формами навчання", — підкреслив МОЗ.

За даними відомства, паралізована дитина з Рівненської області не була вакцинована, бо батьки відмовилися робити щеплення через релігійні переконання. Прес-служба додала, що в Україні дуже низький рівень імунізації проти поліомієліту. Наприклад, в 2021 році планові щеплення отримали лише 53% дітей віком до одного року, хоча країна закупила достатню кількість препаратів. При таких темпах до кінця року ніяк не можна вакцинувати 95% осіб, що необхідно для вироблення колективного імунітету. Найнижчий рівень імунізації в таких областях:

Херсонська — 40,7%;

Івано-Франківська 42,2%;

Закарпатська — 43,1%;

Запорізька — 46,2%;

Харківська — 46,5%;

Одеська та Київська — по 47,5%;

Чернівецька та Львівська — по 48,5%,

Рівненська — 48,9%.

Поліомієліт — це гостре інфекційне захворювання, яке передається поліовірусами через фекалії і слину. Найчастіше люди заражаються через брудні руки, інфіковану їжу і воду. Найбільш сприйнятливими є діти віком до п'яти років, однак захворіти може будь-який невакцинована людина. Згідно з медичними стандартами, перше щеплення потрібно зробити в перші місяці життя.

Раніше МОЗ опублікував перелік професій для обов'язкової вакцинації проти COVID-19. Українців, які за місяць не отримають щеплення, будуть відстороняти від роботи без збереження зарплати.

Юристи стверджують, що громадяни не зможуть оскаржити відсторонення від роботи через відсутність щеплення, так як чарівна вакцинація в Україні цілком законна. Діючі правила не тільки дозволяють уряду вводити подібні заходи, але і зобов'язують роботодавців відстороняти співробітників, якщо вони можуть заразити інших.