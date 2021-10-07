МОЗ опублікував перелік професій для обов'язкової вакцинації

Українців, які не отримають щеплення від COVID-19 протягом місяця з публікації наказу, відсторонять від роботи без збереження зарплати.

МОЗ опублікував перелік професій, для яких вакцинація від коронавірусної інфекції є обов'язковою. Про це інформує пресслужба міністерства.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Україна" в Facebook Підписатись

У відомстві зазначили, що відповідний наказ був зареєстрований в Мін'юсті в четвер, 7 жовтня.

Під обов'язкову вакцинацію в Україні потрапляють такі співробітники:

центральних органів влади та їхніх територіальних органів;

місцевих держадміністрацій та їхніх структурних підрозділів;

установ вищої, післядипломної, професійної передвищої, професійної (професійно-технічної), загальної середньої, зокрема спеціальної, дошкільної, позашкільної освіти, установ спецосвіти і наукових установ незалежно від типу і форми власності.

У МОЗ також попередили, що наказ про обов'язкову вакцинацію набуває чинності через місяць після його публікації. Співробітники вище зазначених професій, які протягом цього періоду не отримають щеплення від COVID-19, будуть відсторонені від виконання обов'язків без збереження зарплати.

Своє рішення про обов'язкову вакцинацію в міністерстві пояснили тим, що педагоги і працівники органів влади щодня стикаються з великою кількістю людей і можуть заразитися коронавірусною інфекцією. І більшість пацієнтів, як зазначають у МОЗ, які потрапляють у лікарні, є невакцинованими.

"Це рішення покликане захистити життя і здоров'я українців та їхніх близьких, створивши безпечне середовище в навчальних закладах та установах", — цитує пресслужба Міністерства охорони здоров'я Віктора Ляшка.

Раніше Фокус у своїй статті розбирався, чому українці без щеплення від COVID-19 не зможуть оскаржити своє відсторонення від роботи.

Також Фокус попереджав, що майже 96% госпіталізованих пацієнтів із COVID-19 і не робили щеплення. За словами Віктора Ляшка, понад 80% летальних випадків від COVID-19 зареєстровано серед пацієнтів у віці від 60 років.