Майже всі випадки COVID-19 в Україні припадають на невакцинованих громадян, — Ляшко

Понад 80% летальних випадків від коронавірусу — це люди старше 60 років.

В Україні за вересень 95.7% випадків коронавірусу були виявлені у невакцинованих громадян. Про це повідомив у Фейсбук міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

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У той же час, за вказаний період майже така ж цифра — 97.1% — це нещеплені громадяни, яких довелося госпіталізувати з діагнозом COVID-19.

Ляшко зазначив, що вакцинація проти коронавірусу — це єдиний шанс уберегтися від тяжкого перебігу хвороби, госпіталізації і смерті.

"Цей вірус найбільш небезпечний для людей старше 60 років, із хронічними захворюваннями і тих, хто часто контактує з людьми (державні службовці, вчителі, соцпрацівники тощо)", — йдеться в повідомленні міністра.

Чиновник також додав, що 82% померлих від COVID-19 за весь період в Україні це люди віком від 60 років.

"Тобто 8 з 10 людей, які помирають від COVID-19 — це люди похилого віку. Не чекайте біди — захистіть себе і рідних уже сьогодні", — повідомив Ляшко.

Нагадаємо, що в Україні триває вакцинація проти коронавірусу. За останню добу були щеплені 122 298 осіб. З них другу дозу отримали 62 870 осіб.