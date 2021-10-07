Почти все случаи COVID-19 в Украине приходятся на невакцинированных граждан, - Ляшко
Более 80% летальных случаев от коронавируса — это люди старше 60 лет
В Украине за сентябрь 95.7% случаев коронавируса были обнаружены у невакцинированных граждан. Об этом сообщил в Фейсбук министр здравоохранения Виктор Ляшко.
В то же время, за указанный период почти такая же цифра — 97.1% — это непривитые граждане, которых пришлось госпитализировать с диагнозом COVID-19.
Ляшко отметил, что вакцинация против коронавируса — это единственный шанс уберечься от тяжелого течения болезни, госпитализации и смерти.
"Этот вирус наиболее опасен для людей старше 60 лет, с хроническими заболеваниями и тех, кто часто контактирует с людьми (государственные служащие, учителя, соцработники и др.)", — говорится в сообщении министра.
Чиновник также добавил, что 82% умерших от COVID-19 за весь период в Украине это люди в возрасте от 60 лет.
"То есть 8 из 10 людей, умирающих от COVID-19 — это пожилые люди. Не ждите беды — защитите себя и родных уже сегодня", — сообщил Ляшко.
Напомним, что в Украине продолжается вакцинация против коронавируса. За последние сутки были привиты 122 298 человек. Из них вторую дозу получили 62 870 человек.