Почти все случаи COVID-19 в Украине приходятся на невакцинированных граждан, - Ляшко

Более 80% летальных случаев от коронавируса — это люди старше 60 лет

В Украине за сентябрь 95.7% случаев коронавируса были обнаружены у невакцинированных граждан. Об этом сообщил в Фейсбук министр здравоохранения Виктор Ляшко.

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В то же время, за указанный период почти такая же цифра — 97.1% — это непривитые граждане, которых пришлось госпитализировать с диагнозом COVID-19.

Ляшко отметил, что вакцинация против коронавируса — это единственный шанс уберечься от тяжелого течения болезни, госпитализации и смерти.

"Этот вирус наиболее опасен для людей старше 60 лет, с хроническими заболеваниями и тех, кто часто контактирует с людьми (государственные служащие, учителя, соцработники и др.)", — говорится в сообщении министра.

Чиновник также добавил, что 82% умерших от COVID-19 за весь период в Украине это люди в возрасте от 60 лет.

"То есть 8 из 10 людей, умирающих от COVID-19 — это пожилые люди. Не ждите беды — защитите себя и родных уже сегодня", — сообщил Ляшко.

Напомним, что в Украине продолжается вакцинация против коронавируса. За последние сутки были привиты 122 298 человек. Из них вторую дозу получили 62 870 человек.