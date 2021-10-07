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Статистика коронавируса на 7 октября: 15125 новых случаев, 3541 госпитализация

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коронавирус, врач, пациент, фото
Фото: РИА Новости

Умерли 314 человек, днем ранее смертей было 320.

За сутки, 6 октября, в Украине зафиксированы 15 125 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 1 421, медработников – 341). Такие данные приводит Минздрав.

Всего за минувшие сутки в Украине:

  • заболели – 15 125 человек;
  • госпитализированы – 3 541;
  • умерли – 314;
  • выписаны из больниц – 2 567.

Заполненность ковидных больниц в целом по Украине составляет 54%. Под коронавирусных больных сейчас выделены 47 969 коек.

Статистика госпитализаций за последние семь дней:

  • 30 сентября – 2 637;
  • 1 октября – 2 692;
  • 2 октября – 3 300;
  • 3 октября – 2 092;
  • 4 октября – 1 881;
  • 5 октября – 3 745;
  • 6 октября – 3 541.

Статистика смертности за последние семь дней:

  • 30 сентября – 172;
  • 1 октября – 203;
  • 2 октября – 126;
  • 3 октября – 114;
  • 4 октября – 317;
  • 5 октября – 320;
  • 6 октября – 314.

За минувшие сутки в Украине проведено 113 077 тестирований, среди которых:

  • методом ПЦР – 53 031;
  • методом ИФА – 9 964;
  • экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 50 082.

Согласно статистике Минздрава, лидерами по новым случаям заражения стали:

  • Харьковская обл. – 1 168 случаев;
  • Львовская обл. – 1 130;
  • Одесская обл. – 1 059;
  • Днепропетровская обл. – 1 040;
  • Донецкая обл. – 985.

За все время пандемии COVID-19 в Украине:

  • заболели – 2 497 643 человека;
  • умерли – 57 840;
  • проведено ПЦР-тестов – 13 111 389.

Системный аналитик Евгений Истребин, регулярно изучающий данные Минздрава, отмечает, что рост числа новых случаев инфицирования за неделю составил 40%, суточных госпитализаций – 36%. В больницах сейчас находятся 26 012 пациентов – рост за неделю 37%.

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Автор диаграмм: Евгений Истребин

Минздрав сообщает, что в Украине продолжается вакцинация. За последние сутки привиты 122 298 человек. Из них вторую дозу получили 62 870 человек.

С начала прививочной кампании вакцинированы 7 360 202 человека, из них полностью иммунизированы – 5 942 170. Всего сделано 13 302 370 прививок.

Напомним, в нескольких областях эпидемические показатели быстро ухудшаются, и через несколько дней там может быть установлен "красный" уровень карантина. Об этом сказал 6 октября премьер-министр Денис Шмыгаль.