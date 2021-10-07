Статистика коронавируса на 7 октября: 15125 новых случаев, 3541 госпитализация

Умерли 314 человек, днем ранее смертей было 320.

За сутки, 6 октября, в Украине зафиксированы 15 125 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 1 421, медработников – 341). Такие данные приводит Минздрав.

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Всего за минувшие сутки в Украине:

заболели – 15 125 человек;

госпитализированы – 3 541;

умерли – 314;

выписаны из больниц – 2 567.

Заполненность ковидных больниц в целом по Украине составляет 54%. Под коронавирусных больных сейчас выделены 47 969 коек.

Статистика госпитализаций за последние семь дней:

30 сентября – 2 637;

1 октября – 2 692;

2 октября – 3 300;

3 октября – 2 092;

4 октября – 1 881;

5 октября – 3 745;

6 октября – 3 541.

Статистика смертности за последние семь дней:

30 сентября – 172;

1 октября – 203;

2 октября – 126;

3 октября – 114;

4 октября – 317;

5 октября – 320;

6 октября – 314.

За минувшие сутки в Украине проведено 113 077 тестирований, среди которых:

методом ПЦР – 53 031;

методом ИФА – 9 964;

экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 50 082.

Согласно статистике Минздрава, лидерами по новым случаям заражения стали:

Харьковская обл. – 1 168 случаев;

Львовская обл. – 1 130;

Одесская обл. – 1 059;

Днепропетровская обл. – 1 040;

Донецкая обл. – 985.

За все время пандемии COVID-19 в Украине:

заболели – 2 497 643 человека;

умерли – 57 840;

проведено ПЦР-тестов – 13 111 389.

Системный аналитик Евгений Истребин, регулярно изучающий данные Минздрава, отмечает, что рост числа новых случаев инфицирования за неделю составил 40%, суточных госпитализаций – 36%. В больницах сейчас находятся 26 012 пациентов – рост за неделю 37%.

[ + – ] Автор диаграмм: Евгений Истребин

Минздрав сообщает, что в Украине продолжается вакцинация. За последние сутки привиты 122 298 человек. Из них вторую дозу получили 62 870 человек.

С начала прививочной кампании вакцинированы 7 360 202 человека, из них полностью иммунизированы – 5 942 170. Всего сделано 13 302 370 прививок.

Напомним, в нескольких областях эпидемические показатели быстро ухудшаются, и через несколько дней там может быть установлен "красный" уровень карантина. Об этом сказал 6 октября премьер-министр Денис Шмыгаль.