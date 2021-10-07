Статистика коронавируса на 7 октября: 15125 новых случаев, 3541 госпитализация
Умерли 314 человек, днем ранее смертей было 320.
За сутки, 6 октября, в Украине зафиксированы 15 125 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 1 421, медработников – 341). Такие данные приводит Минздрав.
Всего за минувшие сутки в Украине:
- заболели – 15 125 человек;
- госпитализированы – 3 541;
- умерли – 314;
- выписаны из больниц – 2 567.
Заполненность ковидных больниц в целом по Украине составляет 54%. Под коронавирусных больных сейчас выделены 47 969 коек.
Статистика госпитализаций за последние семь дней:
- 30 сентября – 2 637;
- 1 октября – 2 692;
- 2 октября – 3 300;
- 3 октября – 2 092;
- 4 октября – 1 881;
- 5 октября – 3 745;
- 6 октября – 3 541.
Статистика смертности за последние семь дней:
- 30 сентября – 172;
- 1 октября – 203;
- 2 октября – 126;
- 3 октября – 114;
- 4 октября – 317;
- 5 октября – 320;
- 6 октября – 314.
За минувшие сутки в Украине проведено 113 077 тестирований, среди которых:
- методом ПЦР – 53 031;
- методом ИФА – 9 964;
- экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 50 082.
Согласно статистике Минздрава, лидерами по новым случаям заражения стали:
- Харьковская обл. – 1 168 случаев;
- Львовская обл. – 1 130;
- Одесская обл. – 1 059;
- Днепропетровская обл. – 1 040;
- Донецкая обл. – 985.
За все время пандемии COVID-19 в Украине:
- заболели – 2 497 643 человека;
- умерли – 57 840;
- проведено ПЦР-тестов – 13 111 389.
Системный аналитик Евгений Истребин, регулярно изучающий данные Минздрава, отмечает, что рост числа новых случаев инфицирования за неделю составил 40%, суточных госпитализаций – 36%. В больницах сейчас находятся 26 012 пациентов – рост за неделю 37%.
Минздрав сообщает, что в Украине продолжается вакцинация. За последние сутки привиты 122 298 человек. Из них вторую дозу получили 62 870 человек.
С начала прививочной кампании вакцинированы 7 360 202 человека, из них полностью иммунизированы – 5 942 170. Всего сделано 13 302 370 прививок.
Напомним, в нескольких областях эпидемические показатели быстро ухудшаются, и через несколько дней там может быть установлен "красный" уровень карантина. Об этом сказал 6 октября премьер-министр Денис Шмыгаль.