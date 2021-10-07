Статистика коронавірусу на 7 жовтня: 15 125 нових випадків, 3541 госпіталізація

Померли 314 людей, днем раніше смертей було 320.

За добу, 6 жовтня, в Україні зафіксовано 15 125 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (із них дітей — 1 421, медпрацівників — 341). Такі дані наводить Міністерство охорони здоров'я.

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Усього за минулу добу в Україні:

захворіли — 15 125 осіб;

госпіталізовані — 3 541;

померли — 314;

виписані з лікарень — 2 567.

Заповненість ковідних лікарень у цілому по Україні становить 54%. Під коронавірусних хворих зараз виділені 47 969 ліжок.

Статистика госпіталізацій за останні сім днів:

30 вересня — 2 637;

1 жовтня — 2 692;

2 жовтня — 3 300;

3 жовтня — 2 092;

4 жовтня — 1 881;

5 жовтня — 3 745;

6 жовтня — 3 541.

Статистика смертності за останні сім днів:

30 вересня — 172;

1 жовтня — 203;

2 жовтня — 126;

3 жовтня — 114;

4 жовтня — 317;

5 жовтня — 320;

6 жовтня — 314.

За минулу добу в Україні проведено 113 077 тестувань, серед яких:

методом ПЛР — 53 031;

методом ІФА — 9 964;

експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 — 50 082.

Згідно зі статистикою МОЗ, лідерами за новими випадками зараження стали:

Харківська обл. — 1 168 випадків;

Львівська обл. — 1 130;

Одеська обл. — 1 059;

Дніпропетровська обл. — 1 040;

Донецька обл. — 985.

За весь час пандемії COVID-19 в Україні:

захворіли — 2 497 643 особи;

померли — 57 840;

проведено ПЛР-тестів — 13 111 389.

Системний аналітик Євген Істребін, який регулярно вивчає дані МОЗ, зазначає, що зростання числа нових випадків інфікування за тиждень склало 40%, добових госпіталізацій — 36%. У лікарнях зараз перебувають 26 012 пацієнтів — зростання за тиждень 37%.

[ + – ] Автор діаграм: Євген Істребін

МОЗ повідомляє, що в Україні триває вакцинація. За останню добу щеплені 122 298 осіб. Із них другу дозу отримали 62 870 осіб.

З початку прищеплювальної кампанії вакциновані 7 360 202 особи, з них повністю імунізовані — 5 942 170. Усього зроблено 13 302 370 щеплень.

Нагадаємо, у декількох областях епідемічні показники швидко погіршуються, і через кілька днів там може бути встановлений "червоний" рівень карантину. Про це сказав 6 жовтня прем'єр-міністр Денис Шмигаль.