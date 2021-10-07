Статистика коронавірусу на 7 жовтня: 15 125 нових випадків, 3541 госпіталізація
Померли 314 людей, днем раніше смертей було 320.
За добу, 6 жовтня, в Україні зафіксовано 15 125 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (із них дітей — 1 421, медпрацівників — 341). Такі дані наводить Міністерство охорони здоров'я.
Усього за минулу добу в Україні:
- захворіли — 15 125 осіб;
- госпіталізовані — 3 541;
- померли — 314;
- виписані з лікарень — 2 567.
Заповненість ковідних лікарень у цілому по Україні становить 54%. Під коронавірусних хворих зараз виділені 47 969 ліжок.
Статистика госпіталізацій за останні сім днів:
- 30 вересня — 2 637;
- 1 жовтня — 2 692;
- 2 жовтня — 3 300;
- 3 жовтня — 2 092;
- 4 жовтня — 1 881;
- 5 жовтня — 3 745;
- 6 жовтня — 3 541.
Статистика смертності за останні сім днів:
- 30 вересня — 172;
- 1 жовтня — 203;
- 2 жовтня — 126;
- 3 жовтня — 114;
- 4 жовтня — 317;
- 5 жовтня — 320;
- 6 жовтня — 314.
За минулу добу в Україні проведено 113 077 тестувань, серед яких:
- методом ПЛР — 53 031;
- методом ІФА — 9 964;
- експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 — 50 082.
Згідно зі статистикою МОЗ, лідерами за новими випадками зараження стали:
- Харківська обл. — 1 168 випадків;
- Львівська обл. — 1 130;
- Одеська обл. — 1 059;
- Дніпропетровська обл. — 1 040;
- Донецька обл. — 985.
За весь час пандемії COVID-19 в Україні:
- захворіли — 2 497 643 особи;
- померли — 57 840;
- проведено ПЛР-тестів — 13 111 389.
Системний аналітик Євген Істребін, який регулярно вивчає дані МОЗ, зазначає, що зростання числа нових випадків інфікування за тиждень склало 40%, добових госпіталізацій — 36%. У лікарнях зараз перебувають 26 012 пацієнтів — зростання за тиждень 37%.
МОЗ повідомляє, що в Україні триває вакцинація. За останню добу щеплені 122 298 осіб. Із них другу дозу отримали 62 870 осіб.
З початку прищеплювальної кампанії вакциновані 7 360 202 особи, з них повністю імунізовані — 5 942 170. Усього зроблено 13 302 370 щеплень.
Нагадаємо, у декількох областях епідемічні показники швидко погіршуються, і через кілька днів там може бути встановлений "червоний" рівень карантину. Про це сказав 6 жовтня прем'єр-міністр Денис Шмигаль.