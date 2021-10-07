Минздрав опубликовал перечень профессий для обязательной вакцинации

Украинцев, которые не получат прививку от COVID-19 в течение месяца с публикации приказа, отстранят от работы без сохранения зарплаты.

Минздрав опубликовал перечень профессий, для которых вакцинация от коронавирусной инфекции является обязательной. Об этом информирует пресс-служба министерства.

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В ведомстве отметили, что соответствующий приказ был зарегистрирован в Минюсте в четверг, 7 октября.

Под обязательную вакцинацию в Украине попадают следующие сотрудники:

центральных органов власти и их территориальных органов;

местных госадминистраций и их структурных подразделений;

учреждений высшего, последипломного, профессионального предвысшего, профессионального (профессионально-технического), общего среднего, в том числе специального, дошкольного, внешкольного образования, учреждений спецобразования и научных учреждений независимо от типа и формы собственности.

В Минздраве также предупредили, что приказ об обязательной вакцинации вступает в законную силу через месяц после его публикации. Сотрудники выше указанных профессий, которые в течение этого периода не получат прививку от COVID-19, будут отстранены от выполнения обязанностей без сохранения зарплаты.

Свое решение об обязательной вакцинации в министерстве объяснили тем, что педагоги и работники органов власти ежедневно сталкиваются с большим количеством людей и могут заразиться коронавирусной инфекцией. И большинство пациентов, как отмечают в Минздраве, которые попадают в больнице, являются невакцинированными.

"Это решение призвано защитить жизнь и здоровье украинцев и их близких, создав безопасную среду в учебных заведениях и учреждениях", — цитирует пресс-служба Минздрава Виктора Ляшко.

Ранее Фокус в своей статье разбирался, почему украинцы без прививки от COVID-19 не смогут обжаловать свое отстранение от работы.

Также Фокус предупреждал, что почти 96% госпитализированных пациентов с COVID-19 не делали прививки. По словам Виктора Ляшко, более 80% летальных случаев от COVID-19 зарегистрировано среди пациентов в возрасте от 60 лет.