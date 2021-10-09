Без прививки - вон из школы. В Ровенской области запустили вакцинацию против полиомиелита
Чрезвычайную ситуацию областного масштаба объявили из-за паралича у ребенка, которого отказались прививать родители.
С 11 октября в Ровенской области запускают массовую вакцинацию против полиомиелита, которая охватит всех жителей региона до пяти лет. Об этом Министерство здравоохранения Украины сообщило на официальном сайте.
На этой неделе в Ровенской области зафиксировали паралич у ребенка возрастом 1,5 года, вызванный штаммом полиовирусов 2 типа (Sabin 2). В связи с этим созвали заседание региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям, которая объявила случай биологической чрезвычайной ситуацией областного масштаба и решили принять экстренные меры, чтобы защитить других малышей от заражения.
Медики введут жителям региона инактивную вакцину против полиомиелита. Во время "нулевого" тура, который продлится до 22 октября, детей до 5 лет включительно вакцинируют на территории, где зафиксировали случай паралича, независимо от предыдущей прививки. После этого в течение 90 дней проведут еще три тура, в рамках которых прививку получат все дети этого возраста, проживающие в Ровенской области.
"Комиссия ТЭБ и ЧС также приняла решение о том, что невакцинированных дети не будут допускать к обучению. Для таких детей будет обеспечено другими формами обучения", — подчеркнул Минздрав.
По данным ведомства, парализованный ребенок из Ровенской области не был вакцинированным, родители отказались делать прививку по религиозным убеждениям. Пресс-служба добавила, что в Украине очень низкий уровень иммунизации против полиомиелита. К примеру, в 2021 году плановые прививки получили лишь 53% детей возрастом до одного года, хотя страна закупила достаточное количество препаратов. При таких темпах до конца года никак нельзя вакцинировать 95% человек, что необходимо для выработки коллективного иммунитета. Самый низкий уровень иммунизации в таких областях:
- Херсонская — 40,7%;
- Ивано-Франковская 42,2%;
- Закарпатская — 43,1%;
- Запорожская — 46,2%;
- Харьковская — 46,5%;
- Одесская и Киевская — по 47,5%;
- Черновицкая и Львовская — по 48,5%,
- Ровенская — 48,9%.
Полиомиелит — это острое инфекционное заболевание, которое передается полиовирусами через фекалии и слюну. Чаще всего люди заражаются из-за грязные руки, инфицированную пищу и воду. Самыми восприимчивыми являются дети возрастом до пяти лет, однако заболеть может любой невакцинированный человек. Согласно медицинским стандартам, первую прививку нужно сделать в первые месяцы жизни.
Ранее Минздрав опубликовал перечень профессий для обязательной вакцинации против COVID-19. Украинцев, которые за месяц не получат прививку, будут отстранять от работы без сохранения зарплаты.
Юристы утверждают, что граждане не смогут обжаловать отстранение от работы из-за отсутствия прививки, так как обаятельная вакцинация в Украине вполне законна. Действующие правила не только позволяют правительству вводить подобные меры, но и обязывают работодателей отстранять сотрудников, если они могут заразить других.