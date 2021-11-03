Поліомієліт в Україні набирає обертів: заражених побільшало

Одну заражену дівчинку паралізувало, школярку раніше не вакцинували.

На Закарпатті в п'ятьох невакцинованих від поліомієліту дітей виявили цей вірус. Йдеться про два різні осередки, один з яких пов'язаний із випадком інфікування на Рівненщині, передає ВВС News Україна.

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Перший випадок зараження виявили у 12-річної дівчинки з Тячівського району. Симптоми хвороби, серед яких гострі кишкові розлади, біль у попереку та лихоманка з високою температурою з'явилися в школярки у вересні. Згодом дівчинка не могла стати на ноги, її доправили до обласної дитячої лікарні з підозрою на гострий в'ялий параліч.

Дослідження підтвердили поліовірус І типу. Аналізи відібрали і у двох інших дітей із захворілої сім'ї, але вони виявилися не зараженими.

Медичний директор Закарпатської обласної дитячої лікарні Магдалина Семеняк розповіла, що дівчинці потрібна реабілітація, щоб відновлювати рухливість ніг. На це знадобиться рік-півтора.

Цей випадок інфікування не пов'язаний із розслідуванням випадку паралічу, викликаного поліовірусом у невакцинованої дитини з Рівненської області.

Однак, у ході розслідування було виявлено інший осередок — його локалізацію не називають з етичних міркувань. Там поліовірус ІІ типу виявили в чотирьох дітей, які контактували з дитиною із Рівненської області.

За медичною допомогою батьки дітей не зверталися, поки вони перебувають удома під контролем сімейного лікаря та спостереженням близьких. Ніхто з хворих не був вакцинований. Від щеплення батьки відмовилися за релігійними переконаннями.

Як писав Фокус, у 17-місячної дитини на Рівненщині виявили поліомієліт, через що малюка паралізувало. У зв'язку із цим випадком головний санлікар країни Ігор Кузін закликав батьків обов'язково прищеплювати дітей від цього вірусу.