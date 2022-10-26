Судья ОАСК не подала декларацию о доходах по религиозным убеждениям, – НАПК

По данным СМИ, речь идет об Александре Брагиной, которая уже второй раз предоставляет бумажную декларацию. Религиозные взгляды не позволили судье оформить электронную подпись.

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Судья Окружного административного суда Киева не предоставила электронную декларацию за 2020 год по религиозным убеждениям. Об этом сообщили в Нацагентстве по вопросам предотвращения коррупции (НАПК).

Собеседники LIGA.net в правоохранительных органах говорят, что дело касается судьи Александры Брагиной. Она предоставила НАПК бумажную декларацию. Религиозные взгляды якобы не позволяют ей оформить электронную подпись и подать цифровую декларацию.

[ + – ] Брагина уже второй раз предоставляет бумажную декларацию

НАПК не приняло эту ​​декларацию, закон Украины "О предотвращении коррупции" предусматривает единый для всех формат — в электронной форме через Реестр деклараций, отметило агентство.

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины сообщили женщине подозрение в преднамеренном непредставлении декларации. Ее действия квалифицировали по статье 366-3 Уголовного кодекса Украины.

Статья предусматривает штраф до трех тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов или лишение свободы сроком на один год с невозможностью занимать определенные должности до трех лет.

Эта судья ранее подавала иск к НАПК в Окружной административный суд города Киева (ОАСК) с требованием принять бумажную декларацию. ОАСК тогда безосновательно удовлетворил ее иск.

НАПК обжаловало такое решение в апелляционном суде. Шестой апелляционный административный суд постановил, что наличие религиозных убеждений не является основанием для непредставления электронной декларации.

Напомним, что правоохранители поймали директора приборостроительного завода концерна "Укроборонпром" на коррупционной схеме. Чиновник получил 2,44 млн гривен неправомерной выгоды.

Фокус ранее писал о подозрении нардепу от "Слуги народа" Анне Колесник за внесение неправдивых данных в е-декларацию на сумму более 4,4 млн гривен. Депутат не сообщила об аренде двух квартир в Киеве.

НАПК также сообщало о недостоверном декларировании имущества нардепом Николаем Тищенко — он не задекларировал Mercedes-Benz S430 2003 года выпуска.