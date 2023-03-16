Житло за 3,6 млн: суд виправдав "слугу" Камельчука у справі щодо недекларування квартири

Прокурори САП підозрювали народного депутата від президентської фракції "Слуга народу" у недостовірному декларуванні майна. Нардеп, на думку слідства, не вказав, що має у користуванні квартири у Печерському районі Києва вартістю понад 3,6 млн гривень.

Related video

Вищий антикорупційний суд виправдав народного депутата від фракції "Слуга народу" Юрія Камельчука у справі щодо недекларування елітного житла. У Facebook судової інстанції 16 березня опубліковане відповідне рішення.

В ухваленому рішенні йдеться про те, що визнали народного депутата невинним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366-2 (декларування недостовірної інформації) КК України". У його діях складу кримінального правопорушення не було доведено.

Протягом 30 днів з дня проголошення вирок можна оскаржити, звернувшись до Апеляційної палати ВАКС. Водночас термін давності у цьому провадженні завершується 5 квітня 2023 року.

Нагадаємо, 10 січня 2023 року представники Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) передали обвинувальний акт до суду. Він стосувався чинного народного депутата. Нардепа від панівної нині політсили обвинувачували у внесенні свідомо неправдивих даних стосовно щорічної декларації за підсумками 2020 року.

Інформація САП свідчить про те, що у декларації за 2020 рік нардеп не вказав наявність у користуванні квартири, яка розташована на Печерську в центрі Києва. Вартість майна – понад 3,6 млн грн. Приміщення було у нього в оренді з жовтня 2019 по жовтень 2021 року. Існувало непогашене кредитне зобов'язання перед банківською установою на загальну суму понад $48,8 тис. Розслідування цих фактів було розпочато на підставі відповідного висновку представників НАЗК.