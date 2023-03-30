"Мы стремимся к безопасности и свободе": Зеленский выступил в парламенте Австрии (видео)

Глава государства пригласил австрийских политиков, включая президента Александра Ван дер Беллена, посетить Украину. Выступление Зеленского состоялось несмотря на то, что некоторые депутаты устроили протест и покинули зал парламента.

Related video

Президент Украины Владимир Зеленский 30 марта обратился к депутатам австрийского парламента. По его словам, он обращается к европейским политикам, чтобы спасать жизни. Об этом пишет глава государства у себя в Telegram.

Он также отметил, что 30 марта – уже 400-й день полномасштабной войны России против Украины. По его словам, каждый день Украина теряет своих людей, включая мирных жителей и военных, которые отдают свои жизни за свободу.

"Сказал об этом во время обращения к лидерам и народу Австрии в четырехсотый день войны, через которую приходится проходить нашему государству. Тотальная война России против наших людей и против всего того, что вообще делает людей людьми", — сказал Зеленский.

Президент сказал, что Украина никогда не хотела брать чужое. Украинцев не интересует чужая земля, они никогда не хотели вмешиваться в чужие жизни.

"Украинцы никогда не стремились к тому, чтобы из-за наших солдат кто-то где-то на земле страдал и тем более погибал", — отметил Зеленский.

Глава государства сказал, что Украина стремится лишь к миру и спокойствию, чтобы международные конвенции и договора соблюдались.

"Спасибо всем, кто помогает Украине! Вечная память каждому и каждой, чью жизнь унесла жестокая русская война!" — сказал Зеленский.

Во время своего выступления он также пригласил австрийских политиков посетить Украину, включая президента Александра Ван дер Беллена.

Обращение Владимира Зеленского к парламенту Австрии

Отметим, что перед началом выступления Зеленского фракция FPÖ парламента Австрии выразила свой протест, оставив помещение. Депутаты фракции в начале речи достали таблички с надписями "Пространство для мира" и "Пространство для нейтралитета", которые разместили на столах перед собой. Затем они вышли из помещения. Время для вопросов FPÖ использовала для критики. Началась дискуссия о нейтралитете страны, но депутаты других фракций осудили протест коллег.

Дептутаты FPÖ устроили протест во время выступленния Зеленского

Общество отреагировало на протест FPÖ

Австрийские журналисты сообщили, что на акцию под парламент вышло около сотни активистов. Один из них, по имени Стефан Кризманыч, приглашение Зеленского для выступления назвал "позором".

Однако коллеги депутатов протест не поддержали. Представители разных партий раскритиковали акцию, назвав ее позорной, а предложения самой FPÖ пророссийскими.