"Ми прагнемо безпеки і свободи": Зеленський виступив у парламенті Австрії (відео)

Глава держави запросив австрійських політиків, зокрема президента Александра Ван дер Беллена, відвідати Україну. Виступ Зеленського відбувся попри те, що деякі депутати влаштували протест та залишили залу парламенту.

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Президент України Володимир Зеленський 30 березня звернувся до депутатів австрійського парламенту. За його словами, він звертається до європейських політиків, щоб рятувати життя. Про це пише глава держави у себе в Telegram.

Він також зазначив, що 30 березня – вже 400 день повномасштабної війни Росії проти України. За його словами, щодня Україна втрачає своїх людей, включаючи мирних мешканців та військових, які віддають своє життя за свободу.

"Сказав про це під час звернення до лідерів і народу Австрії в чотирьохсотий день війни, через яку доводиться проходити нашій державі. Тотальна війна Росії проти наших людей і проти всього того, що взагалі робить людей людьми", — сказав Зеленський.

Президент сказав, що Україна ніколи не хотіла брати чуже. Українців не цікавить чужа земля, вони ніколи не хотіли втручатися у чужі життя.

"Українці ніколи не прагнули до того, щоб через наших солдатів хтось десь на землі страждав і тим більше гинув", — зазначив Зеленський.

Глава держави сказав, що Україна прагне лише миру та спокою, щоб міжнародні конвенції та договори дотримувалися.

"Дякую всім, хто допомагає Україні! Вічна пам'ять кожному і кожній, чиє життя забрала жорстока російська війна!" — сказав Зеленський.

Під час свого виступу він також запросив австрійських політиків відвідати Україну, включаючи президента Александра Ван дер Беллена.

Звернення Володимира Зеленського до парламенту Австрії

Зазначимо, що перед початком виступу Зеленського фракція FPÖ парламенту Австрії висловила свій протест, залишивши приміщення. Депутати фракції на початку промови дістали таблички з написами "Простір для миру" та "Простір для нейтралітету", які розмістили на столах перед собою. Потім вони вийшли із приміщення. Час для питань FPÖ використала для критики. Почалася дискусія щодо нейтралітету країни, але депутати інших фракцій засудили протест колег.

Дептутати FPÖ влаштували протест під час виступу Зеленського

Суспільство відреагувало на протест FPÖ

Австрійські журналісти повідомили, що на акцію під парламент вийшло близько сотні активістів. Один із них, на ім'я Стефан Кризманич, запрошення Зеленського для виступу назвав "ганьбою".

Проте колеги депутатів протесту не підтримали. Представники різних партій розкритикували акцію, назвавши її ганебною, а пропозиції FPÖ проросійськими.