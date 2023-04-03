"Дать Украине надежду": вице-канцлер Германии приехал в Киев с необъявленным визитом

На переговорах Роберт Хабек обсудит восстановление энергетической инфраструктуры Украины. По его словам, решения об инвестициях либо уже были приняты, либо ожидаются.

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Министр экономики Германии Роберт Хабек 3 апреля прибыл в Украину, причем визит заранее не анонсировался. Об этом сообщает "Немецкая волна" со ссылкой на министерство энергетики и экономики Германии.

С начала российского вторжения это первый визит в Украину Роберта Хабека, министра экономики и проблем климата, который также занимает должность вице-канцлера.

Сообщается, что цель визита — в том, чтобы "дать Украине надежду" на послевоенное восстановление.

По данным журналистов, на переговорах будет обсуждаться восстановление энергетической инфраструктуры Украины. По словам Хабека, решения об инвестициях либо уже были приняты, либо ожидаются.

Во время поездки в Киев министра экономики сопровождал Зигфрид Русвурм, президент Федерации немецкой промышленности.

По его словам поездка должна стать "сигналом украинцам, что немецкая промышленность также с ними".

Германия, которую критиковали на неспешные поставки Киеву вооружений в начале масштабного вторжения, стала одним из главных союзников Украины в военной сфере. Недавно Берлин передал Киеву 18 танков Leopard 2, считающихся одними из наиболее эффективных вооружений арсенале стран Запада.

Прошлым летом Роберт Хабек заявлял, что из экономии стал меньше времени проводить в душе, а немцы проявляют солидарность с Украиной и справляются с высокими ценами, что стало мощным ответом Путину.

Напомним, что МВФ одобрил предоставление Украине кредита в размере 15,6 млрд долларов.