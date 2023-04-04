Глава Меджлиса Чубаров предложил переименовать Севастополь

Рефат Чубаров не согласился с секретарем СНБО Алексеем Даниловым. Он считает, что временно оккупированному Россией городу нужно вернуть татарское название.

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Рефат Чубаров, руководитель Меджлиса крымскотатарского народа, предлагает вернуть Севастополю его древнее название Акьяр (Aqyar). Об этом он сообщил 4 апреля в Telegram.

Политик вспомнил предложение секретаря СНБО Алексея Данилова, который высказал мнение о переименовании крымского города в "Объект №6". Чубаров считает, что следует вернуть название на Aqyar/Акяр.

Автор сообщения подчеркнул, что смена названий позволит очистить полуостров от колониальных российских названий. Это также касается и периода Советского союза. Он напомнил, что "город-герой Севастополь" после получения такого наименования успешно казался штурмовавшим этот населенный пункт.

"Миф, особенно оберегаемый сегодня Москвой", — отметил он в сообщении.

Поселок Акьяр (из тюрк. — "белая скала", русские называли его Ахтиар) располагался вблизи руин античного Херсонеса. Оно возникло в конце XVII столетия. За сто лет полуостров полностью оккупировала Российская империя. Впоследствии российские захватчики принудительно предлагали свои названия населенных пунктов, которые никогда раньше не слышали.

Секретарь СНБО Алексей Данилов 2 апреля назвал 12 шагов по деоккупации Крыма. Он пояснил, что активные сторонники российской оккупации будут привлекаться к возобновлению разрушенных украинских городов, перезахоронению и эксгумации жертв российской агрессии. Украина предоставит максимально широкий доступ мировому сообществу к информации о преступлениях режима Владимира Путина, российских войсках и правоохранительных ведомствах. Среди предложений прозвучали варианты демонтажа Крымского моста и переименовании Севастополя в "Объект № 6". Такое решение могут в перспективе рассмотреть и принять депутаты Верховной Рады Украины.