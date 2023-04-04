Голова Меджлісу Чубаров запропонував перейменувати Севастополь

Рефат Чубаров не погодився із секретарем РНБО Олексієм Даніловим. Він вважає, що тимчасово окупованому Росією місту потрібно повернути татарську назву.

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Рефат Чубаров, керівник Меджлісу кримськотатарського народу, пропонує повернути Севастополю його давню назву Ак'яр (Aqyar). Про це він повідомив 4 квітня у Telegram.

Політик пригадав пропозицію секретаря РНБО Олексія Данілова, який висловив думку щодо перейменування кримського міста на "Об'єкт №6". Чубаров вважає, що варто повернути назву на Aqyar/Ак'яр.

Автор допису наголосив, що зміна назв дозволить очистити півострів від колоніальних російських назв. Також це стосується й періоду Радянського союзу. Він нагадав, що "город-герой Севастополь" після отримання такого найменування успішно здавався тим, хто штурмував цей населений пункт.

"Міф, що особливо оберігається сьогодні Москвою", – зазначив він у повідомленні.

Селище Ак'яр (з тюрк. — "біла скеля", росіяни називали його Ахтіар) розташовувалося поблизу руїн античного Херсонеса. Воно виникло наприкінці XVII століття. За сто років півострів повністю окупувала Російська імперія. Згодом російські загарбники примусово пропонували свої назви населених пунктів, яких ніколи раніше не чули.

Секретар РНБО Олексій Данілов 2 квітня назвав 12 кроків деокупації Криму. Він пояснив, що активні прихильники російської окупації залучатимуться до відновлення зруйнованих українських міст, перепоховання та ексгумації жертв російської агресії. Україна надасть максимально широкий доступ світовій спільноті до інформації стосовно злочинів режиму Володимира Путіна, російських військ та правоохоронних відомств. Серед пропозицій й прозвучали варіанти демонтажу Кримського моста та перейменування Севастополя в "Обʼєкт № 6". Таке рішення можуть у перспективі розглянути та ухвалити депутати Верховної Ради України.