По словам экс-хозяина Белого дома, он часто общался с Путиным об Украине, которую тот считал "частью России" и якобы всегда говорил о ней с чувствами.

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Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что Путин любит Украину, о чем он понял, общаясь с российским президентом. Об этом Трамп рассказал в эфире Fox News.

Экс-хозяин Белого дома отметил, что тематика Украины часто фигурировала в его разговорах с российским лидером, когда он был президентом США.

"Я видел, что он любит ее и считает частью России. Я сказал ему: "Этого не будет, пока я президент." Я закрыл его трубопровод. Вы никогда не слышали слова "Северный поток", пока я не пришел к власти." Северный поток — 2" был их трубопроводом. И у меня были отличные отношения (с Путиным)", — сказал Трамп.

Отдельно Трамп прокомментировал взрывы на "Северных потоках". По его мнению, Россия не имеет никакого отношения к этим диверсиям.

"Не хочу доставлять неприятностей своей стране, поэтому отвечать не буду. Могу сказать, кто этого не делал — Россия", — сказал Трамп.

Напомним, что экс-председатель предвыборного штаба Трампа обсуждал "мирный план для восточной Украины, выгодный Кремлю" с представителями Украины, поддерживаемыми Кремлем. По словам бывшего помощника прокурора США Эндрю Вайсмана, в упомянутом разговоре говорилось, что для реализации плана Владимира Путина по оккупации части Украины необходимо "подмигивание" Дональда Трампа.

3 апреля Трамп также сказал, что, будучи президентом, он хорошо ладил с Путиным. Бывший глава США также заявил, что, в конце концов, Россия захватит всю Украину.