За словами ексочільника Білого дому, він часто спілкувався з Путіним про Україну, яку той вважав "частиною Росії" та нібито завжди говорив про неї з почуттями.

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Колишній президент США Дональд Трамп заявив, що Путін любить Україну, про що він зрозумів під час спілкування з російським президентом. Про це Трамп розповів в ефірі Fox News.

Ексгосподар Білого дому зазначив, що тематика України часто фігурувала в його розмовах із російським лідером, коли він був президентом США.

"Я бачив, що він любить її і вважає частиною Росії. Я сказав йому: "Цього не буде, поки я президент." Я закрив його трубопровід. Ви ніколи не чули слова "Північний потік", поки я не прийшов до влади. "Північний потік-2" був їхнім трубопроводом. І в мене були відмінні стосунки (з Путіним)", — сказав Трамп.

Окремо Трамп прокоментував підриви "Північних потоків". На його думку, Росія не має жодного стосунку до цих диверсій.

"Не хочу доставляти неприємностей своїй країні, тому відповідати не буду. Можу сказати, хто цього не робив — Росія", — сказав Трамп.

Нагадаємо, що ексголова передвиборчого штабу Трампа обговорював "мирний план для східної України, вигідний Кремлю" з представниками України, підтримуваними Кремлем. За словами колишнього помічника прокурора США Ендрю Вайсмана, у згаданій розмові йшлося про те, що для реалізації плану Володимира Путіна щодо окупації частини України необхідне "підморгування" Дональда Трампа.

3 квітня Трамп також сказав, що, бувши президентом, він добре ладнав із Путіним. Колишній глава США також заявив, що врешті-решт Росія захопить усю Україну.