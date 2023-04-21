Депутаты аплодировали: Зеленский обратился к Конгрессу Мексики, – СМИ

Выступление украинского президента перед Конгрессом Мексики совпало по времени с визитом главы МИД РФ Сергея Лаврова в Латинскую Америку.

Related video

В четверг, 20 апреля, президент Украины Владимир Зеленский выступил по видеосвязи с обращением к Конгрессу Мексики. Об этом сообщает издание CNN.

По словам журналистов, Зеленский призвал мексиканцев оказать помощь в защите территориальной целостности Украины. В частности, речь шла о голосовании в ООН.

"Ваш голос в Генассамблее ООН и других международных организациях очень важен. Это голосование в защиту принципов и целей Устава ООН и, следовательно, в защиту территориальной целостности Украины и всех народов мира", — подчеркнул украинский лидер.

В публикации говорится, что мексиканские депутаты отреагировали на выступление Владимира Зеленского аплодисментами.

О том, что президент Украины намерен выступить перед Конгрессом Мексики впервые сообщило издание Reuters. По данным СМИ, обращение Зеленского стало возможным благодаря приглашению группы дружбы.

Журналисты также упомянули о том, что Мексика подвергается критике со стороны некоторых союзников Украины из-за ее позиции касательно поставок оружия ВСУ. При этом страна поддержала ряд важных резолюций ООН, осуждающих военную агрессию РФ.

Как отмечает "Суспільне", обращение президента Зеленского в Конгрессе Мексики совпало по времени с визитом главы МИД РФ Сергея Лаврова в Латинскую Америку. В частности, 20 апреля российский дипломат посетил Кубу.

Напомним, что в сентябре прошлого года президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор выступил против антироссийских санкций и поставок западного оружия в Украину. Политик также презентовал свой "мирный план", предусматривающий создание так называемого комитета посредничества для прекращения российско-украинской войны.