Депутати аплодували: Зеленський звернувся до Конгресу Мексики, – ЗМІ

Виступ українського президента перед Конгресом Мексики збігся по часу з візитом глави МЗС РФ Сергія Лаврова до Латинської Америки.

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У четвер, 20 квітня, президент України Володимир Зеленський виступив по відеозв'язку зі зверненням до Конгресу Мексики. Про це повідомляє видання CNN.

За словами журналістів, Зеленський закликав мексиканців надати допомогу у захисті територіальної цілісності України. Зокрема, йшлося про голосування в ООН.

"Ваш голос у Генасамблеї ООН та інших міжнародних організаціях дуже важливий. Це голосування на захист принципів та цілей Статуту ООН і, отже, на захист територіальної цілісності України та всіх народів світу", — наголосив український лідер.

У публікації зазначається, що мексиканські депутати відреагували на виступ Володимира Зеленського оплесками.

Про те, що президент України має намір виступити перед Конгресом Мексики, вперше повідомило видання Reuters. За даними ЗМІ, звернення Зеленського стало можливим завдяки запрошенню групи дружби.

Журналісти також згадали про те, що Мексика піддається критиці з боку деяких союзників України через її позицію щодо постачання зброї ЗСУ. При цьому країна підтримала низку важливих резолюцій ООН, які засуджують військову агресію РФ.

Як зазначає "Суспільне", звернення президента Зеленського до Конгресу Мексики збіглося по часу із візитом глави МЗС РФ Сергія Лаврова до Латинської Америки. Зокрема 20 квітня російський дипломат відвідав Кубу.

Нагадаємо, що у вересні минулого року президент Мексики Андрес Мануель Лопес Обрадор виступив проти антиросійських санкцій та постачання західної зброї в Україну. Політик також презентував свій "мирний план", який передбачає створення так званого комітету посередництва для припинення російсько-української війни.