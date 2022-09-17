У Мексиці вигадали мирний план для України, Подоляк назвав його "підіграванням Росії"

Мексиканський лідер хоче створити комітет посередництва за участю Нарендри Моді, Антоніу Гутерреша і Папи Римського Франциска. Завдяки переговорам, за оцінкою президента, війна закінчиться за 5 років.

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Президент Мексики Андрес Мануель Лопес Обрадор має намір подати в ООН мирний план припинення війни України з Росією. Про це пише агентство Reuters.

План Обрадора полягає у створенні так званого комітету посередництва, до якого увійдуть прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді, генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш і Папа Римський Франциск.

За словами президента Мексики, посередники негайно розпочнуть переговори з президентом Росії Володимиром Путіним та президентом України Володимиром Зеленським і досягнуть перемир'я щонайменше за 5 років.

Обрадор виступив проти антиросійських санкцій та постачання західної зброї в Україну.

"Миротворець" Обрадор розробив план для Росії

Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк звернув увагу на "миротворчий" план мексиканського президента. За його словами, Обрадор використовує тему повномасштабної війни для особистого піару.

"Андрес Мануель Лопес Обрадор, ваш план — це залишити мільйони (людей) в окупації, збільшити кількість масових поховань і дати Росії час відновити резерви перед новим наступом? Тоді ваш "план" — це план Росії", — написав радник у Twitter.

Напередодні розробки плану Андрес Обрадор назвав ООН разом з Організацією американських держав, що базується у Вашингтоні, "можливими захисниками" прав людини, додає Reuters. На його думку, діяльність цих організацій коштує надто дорого, а результатів жодних немає.

"Вони заробляють долари і майже не пітніють. Вони не працюють, а отримують гроші, відчуваючи себе недоторканними", — описав він діяльність двох організацій.

Нагадаємо, що міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив про переговори з РФ на полі бою, адже Москва не сприймає інших варіантів. Кремлю варто змінити підхід та перестати вірити у свою перемогу, заявляв Кулеба.

Росія вже погрожувала тим, що на майбутніх переговорах з Україною вимагатиме повної капітуляції Києва. Володимир Зеленський попереджав про неможливість вести переговори з РФ через її ультиматуми.