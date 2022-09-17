В Мексике придумали мирный план для Украины, Подоляк назвал его "подыгрыванием России"

Мексиканский лидер хочет создать комитет посредничества с участием Нарендры Моди, Антониу Гутерриша и Папы Римского Франциска. Благодаря переговорам, по оценке президента, война закончится через 5 лет.

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Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор собирается представить в ООН мирный план прекращения войны Украины с Россией. Об этом пишет агентство Reuters.

План Обрадора заключается в создании так называемого комитета посредничества, в который войдут премьер-министр Индии Нарендра Моди, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш и Папа Римский Франциск.

По словам президента Мексики, посредники немедленно начнут переговоры с президентом России Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским и достигнут перемирия, по меньшей мере, за 5 лет.

Обрадор выступил против антироссийских санкций и поставок западного оружия в Украину.

"Миротворец" Обрадор разработал план для России

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк обратил внимание на "миротворческий" план мексиканского президента. По его словам, Обрадор использует тему полномасштабной войны для личного пиара.

"Андрес Мануэль Лопес Обрадор, ваш план – это оставить миллионы (человек) в оккупацией, увеличить количество массовых захоронений и дать России время восстановить резервы перед новым наступлением? Тогда ваш "план" — это план России", — написал советник в Twitter.

Накануне разрабоки плана Андрес Обрадор назвал ООН вместе с базирующейся в Вашингтоне Организацией американских государств "возможными защитниками" прав человека, добавляет Reuters. По его мнению, деятельность этих организаций стоит слишком дорого, а результатов никаких нет.

"Они зарабатывают доллары и почти не потеют. Они не работают, а получают деньги, чувствуя себя неприкасаемыми", — описал он деятельность двух организаций.

Напомним, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил о переговорах с РФ на поле боя, ведь Москва не воспринимает другие варианты. Кремлю стоит сменить подход и перестать верить в свою победу, заявлял Кулеба.

Россия уже угрожала тем, что на будущих переговорах с Украиной потребует полной капитуляции Киева. Владимир Зеленский предупреждал о невозможности вести переговоры с РФ из-за ее ультиматумов.