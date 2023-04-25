Залог в 30 млн грн и электронный браслет: ВАКС ужесточил меру пресечения для Труханова

Высший антикоррупционный суд изменил меру пресечения с личного обязательства на залог для мэра Одессы, которого обвиняют в присвоении денег с продажи завода Краян.

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Во вторник, 25 апреля, Высший антикоррупционный суд (ВАКС) изменил меру пресечения для мэра Одессы Геннадия Труханова на залог в 30,8 млн гривен. Об этом заявила пресс-служба ВАКС в Telegram.

Так, в сообщении говорится, что Труханов должен внести залог на сумму в 30 866 000 гривен на протяжении пяти дней. В случае внесения залога на обвиняемого будут наложены определенные обязательства:

прибывать по каждому требованию в суд;

не отлучаться за пределы территории Украины без разрешения суда;

сообщать суду об изменении своего места жительства и работы;

воздерживаться от общения с лицами, определенными судом;

сдать на хранение в Государственную миграционную службу Украины свой паспорт для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины;

носить электронное средство контроля.

Сам мэр Одессы пока не отреагировал на заявление ВАКС.

В чем обвиняют Труханова?

Труханов был подозреваемым в деле завода Краян. Следствие утверждало, что Труханов с июля по декабрь 2016 года вместе с должностными лицами одесского горсовета и некоторыми бизнесменами присвоили 185 млн грн из бюджета Одессы. Как говорили правоохранители, обвиняемые купили здания обанкротившегося завода Краян по завышенной стоимости. Деньги хотели легализовать через предприятие с признаками фиктивности, основатель которого, по данным следствия, проживал на оккупированной территории Луганской области.

Малиновский райсуд Одессы в июле 2019 года оправдал Труханова и других чиновников горсовета по делу о махинациях со зданиями завода Краян. Однако в феврале 2021 стало известно, что Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отменила это оправдательное решение.