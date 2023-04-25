Застава в 30 млн грн та електронний браслет: ВАКС посилив запобіжний захід для Труханова

Вищий антикорупційний суд змінив запобіжний захід з особистого зобов'язання на заставу для мера Одеси, якого звинувачують у привласненні грошей з продажу заводу Краян.

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У вівторок, 25 квітня, Вищий антикорупційний суд (ВАКС) змінив запобіжний захід для мера Одеси Геннадія Труханова на заставу в 30,8 млн гривень. Про це заявила пресслужба ВАКС у Telegram.

Так, у повідомленні йдеться, що Труханов має внести заставу на суму 30 866 000 гривень протягом п'яти днів. У разі внесення застави на обвинуваченого буде накладено певні зобов'язання:

прибувати на кожну вимогу до суду;

не виїжджати за межі території України без дозволу суду;

повідомляти суд про зміну свого місця проживання та роботи;

утримуватись від спілкування з особами, визначеними судом;

здати на зберігання до Державної міграційної служби України свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України;

носити електронний засіб контролю.

Сам мер Одеси поки що не відреагував на заяву ВАКС.

У чому звинувачують Труханова?

Труханов був підозрюваним у справі заводу Краян. Слідство стверджувало, що Труханов з липня по грудень 2016 року разом із посадовцями одеської міськради та деякими бізнесменами привласнили 185 млн грн із бюджету Одеси. Як казали правоохоронці, обвинувачені купили будівлі збанкрутілого заводу Краян за завищеною вартістю. Гроші хотіли легалізувати через підприємство з ознаками фіктивності, засновник якого, за даними слідства, проживав на окупованій території Луганської області.

Малиновський райсуд Одеси у липні 2019 року виправдав Труханова та інших чиновників міськради у справі про махінації із будинками заводу Краян. Однак у лютому 2021 року стало відомо, що Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду скасувала це виправдувальне рішення.