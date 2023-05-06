"Прилетит Патрушев и отключит правительственную связь": Путин боится стать слабым, — эксперт

По словам сотрудника "Украинского института будущего" Ивана Ступака, президент РФ Владимир Путин занимается микроменеджментом войны, потому что боится потерять контроль над происходящим на фронте, что может угрожать будущему кремлевского режима.

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Опасаясь полностью утратить контроль за положением на фронт, президент РФ Владимир Путин пытается тщательно контролировать ход войны. Об этом в комментарии Фокусу рассказал эксперт "Украинского института будущего" Иван Ступак.

"Военные напланировали, что тут вмешивается политическое руководство — ломает их конструкции и операции. Украине это выгодно. Не стоит также забывать, что при смене руководства меняется не только один командующий. Проводят кадровые чистки, снимают заместителей. Каждая метла метет по новому, но такие пертурбации для военных болезненны", — отметил эксперт.

Главным объяснением такого поведения российского президента может быть страх потери контроля. Ему нужны безоговорочно преданные люди, без политических амбиций, таких как министр обороны Сергей Шойгу. Поскольку без доверия со стороны подчиненных Путина могут попытаться заменить в его же окружении.

"На данном этапе Шойгу — единственный человек, пользующийся чрезвычайным доверием со стороны Путина, — уверяет Ступак. — То, что всех внизу тасуют — это мелочь. Шойгу в должности. В 2000-х, когда создавали партию "Единая Россия", когда только появился молодой энергичный политик Путин, лидером политсилы поставили именно Шойгу. Номинально. Партия получила хороший результат, а Шойгу перевели на должность губернатора. Он смолчал и ушел. У Шойгу отсутствуют политические амбиции. Путин не чувствует от него угрозы. В его окружении очень мало людей, которым он может полностью доверять, он понимает, что если на место Шойгу назначить нового молодого политика, то последний может устроить мятеж, как в свое время сделал Каддафи в Ливии, придя к власти. И тогда к нему куда-то на Валдай прилетит вертолет с Николаем Патрушевым, Дмитрием Медведевым и руководителем Росгвардии и скажут: "Владимир, мы выключаем правительственную связь".

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин провел встречу с министром обороны Сергеем Шойгу, во время которой обсудили тему войны в Украине и подготовку российских войск.

Больше читайте в материале Фокуса "Нехватка доверия и опасения мятежа: почему Путин постоянно меняет генералов".