"У нас ясные приоритеты": Путин на встрече с Шойгу вновь заговорил о планах на Украину

По словам главы Кремля, Россия продолжит дальше якобы защищать жителей Донбасса, а также других временно оккупированных территорий, которые они считают своими.

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Президент РФ Владимир Путин провел встречу с министром обороны Сергеем Шойгу, где обсудили тему войны в Украине и подготовленность российских войск. Об этом сообщает пресс-служба Кремля в понедельник, 17 апреля.

По словам главы Кремля, война в Украине сегодня является "очевидным приоритетом" для Вооруженных сил Российской Федерации. Это свидетельствует о том, что планов заканчивать боевые действия — нет.

"Для нас очевидно, что на сегодняшний день у нас есть ясные приоритеты применения вооруженных сил, и прежде всего это касается украинского направления и всего, что связано с защитой наших людей на Донбассе, на других новых территориях", — заявил Владимир Путин.

Кроме того, они обсудили внезапную проверку на Тихоокеанском флоте, к которой привлечены 25 тысяч военных, 167 боевых кораблей и судов обеспечения, 12 подводных лодок, а также 89 самолетов и вертолетов.

Были отработаны некоторые вопросы по обеспечению боевой готовности ракетных подводных лодок стратегического назначения, а также их готовность к применению оружия. Сейчас наступил уже второй этап проверки, в ходе которого проведут тактические учения по ПВО.

Завершающий этап начнется 18 апреля и Владимир Путин считает, что флот вполне может быть использован в "конфликтах".

"Силы флота в отдельных его компонентах, безусловно, могут использоваться и в конфликтах на любых направлениях. Поэтому прошу вас тоже иметь это в виду", — заявил президент РФ.

Напомним, 16 апреля экс-сотрудник Кремля рассказал, что окружение Путина впало в депрессию после выдачи ордера на его арест. По мнению бывшего спичрайтера Путина Аббаса Галямова, каждому пришло четкое осознание, что исполняющий его приказ является соучастником преступления.