Окружение Путина впало в депрессию после выдачи ордера на его арест, — экс-работник Кремля

Каждому из ближайшего окружения президента РФ, по мнению бывшего спичрайтера Путина Аббаса Галямова, пришло четкое осознание, что исполняющий его приказ является соучастником преступления.

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Окружение российского диктатора Владимира Путина упало в своеобразную депрессию после того, как Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на его арест. Об этом в интервью Radio NV сказал экс-спичрайтер Владимира Путина, политолог и публицист Аббас Галлямов.

"Они все шокированы после этого. Этот ордер на арест произвел очень сильное, очень негативное, смущенное впечатление на окружение Путина. Они и до этого, с начала войны, те, кто умнее, понимали, что надо держаться подальше, как-то отползать, что просто так это не пройдет. А теперь уже официально доложено: они все официально получили по сути документ", — сказал он.

По мнению политтехнолога, каждый, кто находится в окружении российского диктатора, с того момента понял, что если выполняет приказ Путина, то становится соучастником преступления и пойдет под трибунал вместе с ним.

Аббас Галлямов также заверил, что в окружении Путина из-за этого началась "ужасная депрессия" и не все могут "отползти в сторону", потому что Путин может воспринять это за измену, и в ход пойдет "Новичок".

"Путин, который истерит в такой ситуации, точно не пощадит. У них знаете как? И трусы "Новичком" смазать могут, и из окна можешь выпасть. Так что страх есть, страх парализует. Они сейчас растеряны и не знают, что делать. Нет стратегии выживания сейчас у них", — считает политтехнолог.

Напомним, что 17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест президента РФ Владимира Путина. Ордер также был издан на арест Марии Львово-Беловой, уполномоченной при президенте РФ по правам ребенка, курирующей вывоз украинских детей в Россию.

14 апреля Путин подписал закон об электронных повестках в ответ на эмиграцию миллиона россиян, которая его возмутила. Подготовка закона была засекречена. Работой над документом занимались Минобороны России, Министерство цифрового развития, ФСБ, МВД и другие ведомства.

Экс-главаря пророссийских боевиков "ДНР" Игоря Гиркина-Стрелкова россияне требуют проверить дискредитацию ВС РФ, потому что он попросил Путина "заткнуться".