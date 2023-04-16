Оточення Путіна впало в депресію після видачі ордеру на його арешт, — експрацівник Кремля

Кожному з найближчого оточення президента РФ, на думку колишнього спічрайтера Путіна Аббаса Галямова, прийшло чітке усвідомлення, що той, хто виконує його наказ, є співучасником злочину.

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Оточення російського диктатора Володимира Путіна впало у своєрідну депресію після того, як Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на його арешт. Про це в інтерв'ю Radio NV сказав ексспічрайтер Володимира Путіна, політолог і публіцист Аббас Галлямов.

"Вони всі шоковані після цього. Цей ордер на арешт справив дуже сильне, дуже негативне, бентежне враження на оточення Путіна. Вони й до цього, від початку війни, ті, хто розумніші, розуміли, що треба подалі триматися, якось відповзати, що просто так це не минеться. А тепер уже офіційно повідомлено: вони всі офіційно одержали по суті документ", — сказав він.

На думку політтехнолога, кожен, хто перебуває в оточенні російського диктатора з того моменту зрозумів, що якщо виконує наказ Путіна, то стає співучасником злочину та піде під трибунал разом із ним.

Аббас Галлямов також запевнив, що в оточенні Путіна через це почалася "жахлива депресія", і не всі можуть "відповзти вбік", бо Путін може сприйняти це за зраду, і в хід піде "Новачок".

"Путін, який істерить у такій ситуації, точно не змилосердиться. У них знаєте як? І труси "Новачком" змастити можуть, і з вікна можеш випасти. Тож страх є, страх паралізує. Вони зараз розгублені та не знають, що робити. Немає стратегії виживання зараз у них", — вважає політтехнолог.

Нагадаємо, що 17 березня Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт президента РФ Володимира Путіна. Ордер також видали на арешт Марії Львової-Бєлової, уповноваженої при президенті РФ з прав дитини, яка курує вивезення українських дітей у Росію.

14 квітня Путін підписав закон про електронні повістки у відповідь на еміграцію мільйона росіян, яка його обурила. Підготовку закону було засекречено. Роботою над документом займалися Міноборони Росії, Міністерство цифрового розвитку, ФСБ, МВС та інші відомства.

Ексватажка проросійських бойовиків "ДНР" Ігоря Гіркіна-Стрєлкова росіяни вимагають перевірити щодо дискредитації ЗС РФ, бо він попросив Путіна "заткнутися".