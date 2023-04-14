"Просив Путіна заткнутися": у РФ перевірять Стрєлкова через "дискредитацію армії", — ЗМІ

Службову перевірку щодо ексофіцера ФСБ, за словами журналістів, ініціювали після звернення жінки Тетяни, яка зізналася, що сама "при погонах".

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Ексватажка проросійських бойовиків "ДНР" Ігоря Гіркіна-Стрєлкова росіяни вимагають перевірити щодо дискредитації ЗС РФ. Займатися цим доведеться слідчим органам Санкт-Петербурга. Про це сьогодні, 14 квітня, пише російське медіа Mash.

Повідомляється, що зараз Гіркін нібито постійно мешкає в Петербурзі, тому перевірити колись "ікону ополчення" зобов'язали правоохоронців цього міста.

Загадкова жінка "Тетяна" звернулася до редакції російського медіа і заявила, що має питання до Стрєлкова, але далі спілкуватися відмовилася, додавши дивну фразу: "Навіщо мені говорити з журналістами, я сама при погонах".

Крім того, російські пропагандисти пишуть, що московське МВС РФ також перевірить Ігоря Гіркіна-Стрєлкова щодо дискредитації ЗС РФ.

Також росіяни просять звернути увагу та взятися за "Клуб розсерджених патріотів" колишнього офіцера ФСБ, звинувачуючи самого Гіркіна в шахрайстві. За словами журналістів, колишній ватажок проросійських бойовиків разом із дружиною отримував пожертвування на військові потреби, але про них ніяк не звітував, тому гроші могли бути використані з будь-якою метою.

Нагадаємо, вчора, 13 квітня, Володимир Соловйов вибухнув образами на адресу ексватажка проросійських бойовиків "ДНР" Ігоря Гіркіна-Стрєлкова через його гострі висловлювання на адресу президента Росії Володимира Путіна.

Що стосується Гіркіна, він неодноразово заявляв, що РФ під керівництвом Володимира Путіна рухається до поразки у війні з Україною і готовий до захоплення влади в країні.

А 20 березня Гіркін заявив, що політика російського президента як мінімум безвідповідальна. Він закликав Путіна "просто заткнутися і мовчати".

Нагадаємо, ще в лютому аналітики Інституту вивчення війни попереджали, що у Кремлі мають намір дискредитувати Гіркіна після його сварки з Пригожиним.