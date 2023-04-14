"Просил Путина заткнуться": в РФ проверят Стрелкова из-за "дискредитации армии", — СМИ

Служебную проверку в отношении экс-офицера ФСБ, по словам журналистов, инициировали после обращения женщины Татьяны, которая призналась, что "сама при погонах".

Related video

Экс-главаря пророссийских боевиков "ДНР" Игоря Гиркина-Стрелкова россияне потребовали проверить на предмет дискредитации ВС РФ. Заниматься этим придется следственным органам Санкт-Петербурга. об этом сегодня, 14 апреля, пишет российское медиа Mash.

Сообщается, что сейчас Гиркин якобы постоянно проживает в Петербурге, поэтому проверить когда-то "икону ополчения" обязали правоохранительные органы этого города.

Загадочная женщина "Татьяна" обратилась в редакцию российского медиа и заявила, что у нее есть вопросы к Стрелкову, но дальше общаться отказалась, добавив странную фразу: "Зачем мне говорить с журналистами, я сама при погонах".

Кроме того, российские пропагандисты пишут, что московское МВД РФ также проверит Игоря Гиркина-Стрелкова на предмет дискредитации ВС РФ.

Также россияне просят обратить внимание и взяться за "Клуб рассерженных патриотов" бывшего офицера ФСБ, обвиняя самого Гиркина в мошенничестве. По словам журналистов, бывший главарь пророссийских боевиков вместе с женой получал пожертвования на военные нужды, но о них никак не отчитывался, поэтому деньги могли быть использованы в любых целях.

Напомним, вчера, 13 апреля, Владимир Соловьев разразился оскорблениями в адрес экс-главаря пророссийских боевиков "ДНР" Игоря Гиркина-Стрелкова из-за его неуважительных высказываний в адрес президента России Владимира Путина.

Что касается Гиркина, он неоднократно заявлял, что РФ под руководством Владимира Путина движется к поражению в войне с Украиной и он готов к захвату власти в стране.

А 20 марта Гиркин заявил, что политика российского президента как минимум безответственна. Он призывал Путина "просто заткнуться и молчать".

Напомним, еще в феврале аналитики Института изучения войны предупреждали, что в Кремле намерены дискредитировать Гиркина после его ссоры с Пригожиным.