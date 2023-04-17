"У нас ясні пріоритети": Путін на зустрічі з Шойгу знову заговорив про плани на Україну

За словами глави Кремля, Росія продовжить далі нібито захищати мешканців Донбасу, а також інших тимчасово окупованих територій, які вони вважають своїми.

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Президент РФ Володимир Путін провів зустріч із міністром оборони Сергієм Шойгу, де обговорили тему війни в Україні та підготовленість російських військ. Про це повідомляє пресслужба Кремля у понеділок, 17 квітня.

За словами глави Кремля, війна в Україні сьогодні є "очевидним пріоритетом" для Збройних сил Російської Федерації. Це свідчить про те, що планів закінчувати бойові дії немає.

"Для нас очевидно, що наразі у нас є ясні пріоритети застосування збройних сил, і насамперед це стосується українського напрямку та всього, що пов'язано із захистом наших людей на Донбасі, на інших нових територіях", — заявив Володимир Путін.

Крім того, вони обговорили раптову перевірку на Тихоокеанському флоті, до якої залучено 25 тисяч військових, 167 бойових кораблів та суден забезпечення, 12 підводних човнів, а також 89 літаків та гелікоптерів.

Було відпрацьовано деякі питання щодо забезпечення бойової готовності ракетних підводних човнів стратегічного призначення, а також їхньої готовності до застосування зброї. Наразі настав уже другий етап перевірки, під час якого проведуть тактичні навчання з ППО.

Завершальний етап розпочнеться 18 квітня і Володимир Путін вважає, що флот цілком може бути використаний у "конфліктах".

"Сили флоту в окремих його компонентах, безумовно, можуть використовуватися і в конфліктах на будь-яких напрямках. Тому прошу вас також мати це на увазі", — заявив президент РФ.

Нагадаємо, 16 квітня ексспівробітник Кремля розповів, що оточення Путіна впало у депресію після видачі ордера на його арешт. На думку колишнього спічрайтера Путіна Аббаса Галямова, кожному прийшло чітке усвідомлення, що той, хто виконує його наказ, є співучасником злочину.