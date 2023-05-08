Главу Киевского облсовета Наталью Гунько отправили в отставку: все подробности

По информации пресс-службы ведомства, чиновница "в очередной раз проигнорировала" заседание и не предоставила коллегам отчет о своей работе за 2022 год.

Related video

Депутаты отправили досрочно в отставку главу Киевского областного совета Наталью Гунько. За соответствующее решение отдали 67 голосов. Об этом говорится в пресс-релизе Киевского облсовета 8 мая.

По информации ведомства, 8 мая депутаты должны были заслушать отчет от Натальи Гунько, однако она "в очередной раз проигнорировала заседание" и не явилась на него.

Еще 27 апреля исполнительный аппарат облсовета зарегистрировал предложение, в котором шла речь об обсуждении вопроса ее увольнения из-за неудовлетворительного выполнения полномочий. Однако, сначала она должна была подготовить специальный отчет о своей работе в 2022 году.

"Учитывая то, что Наталья Гунько не написала заявление на увольнение, состоялось тайное голосование, во время которого 67 из 74 поддержали ее отставку", — говорится в сообщении.

Временно обязанности главы Киевского областного совета были возложены на ее первого заместителя — Ярослава Добрянского.

Реакция Натальи Гунько на увольнение

На момент публикации материала экс-глава Киевского областного совета никак не прокомментировала свое увольнение. Последняя публикация на эту тему появилась у нее в социальных сетях еще 1 мая.

По ее словам в интернете распространяют ложную информацию о том, что она сама приняла решение оставить должность, но это не соответствует действительности.

"Официально заявляю, что вся подобная информация – это манипуляции тех политических сил, которые, несмотря на военное положение в стране, пытаются всеми доступными методами совершить переворот в областном совете", — говорится в сообщении.

Наталья Гунько: что о ней известно

Должность главы Киевоблсовета она получила 27 апреля 2021 года, так как была единственной кандидаткой на этот пост. Другие фракции по неизвестным причинам не стали выдвигать свои кандидатуры.

В прошлом она была избрана депутатом областного совета от Радикальной партии Олега Ляшко.

Депутаты отправили в отставку главу Киевского облсовета Фото: Facebook

Ее супругом является депутат Анатолий Гунько, который в 2020 году также выдвигал свою кандидатуру на выборах от партии "Слуга народа" в Черниговской области.

Напомним, 1 августа 2022 года на "слугу народа" Анатолия Гунько составили административный протокол за коррупцию. Совершенно нарушение было еще до начала полномасштабной войны. Депутат получил якобы от своего помощника в подарок часы марки Breguet стоимостью более $10 тыс.