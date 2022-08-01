"Подарили" часы за $10 тысяч: на "слугу народа" Гунько составили админпротокол за коррупцию

Кроме Гунько, админпротокол составили также на его коллегу Александра Гайду, который воспользовался своим служебным положением и отомстил ресторану, в котором его не обслужили.

На народного депутата от фракции "Слуга народа" Анатолия Гунька сотрудники Национального бюро по предотвращению коррупции составили административный протокол за полученные в подарок часы марки Breguet. Информация об этом появилась на официальной странице ведомства.

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Отмечается, что нарушение было совершено до начала полномасштабной войны в Украине

Тогда Гунько получил якобы от своего помощника в подарок часы марки Breguet стоимостью более $10 тыс.

Кто такой Анатолий Гунько

Гунько — директор ООО "Гильдия права". Он также — бенефициар ООО "Компания Интер-Профит", которая занимается строительством.

Согласно декларации за 2019 го, Гунько заработал как ФЛП 4,88 млн. грн, еще 243 тыс. грн получил от ООО "Гильдия Права", а также дивиденды на сумму 78 тыс. грн от адвокатского объединения "Гильдия Права".

Владеет наличными в размере 500 тыс. долларов, 120 тыс. евро и 3 млн. грн.

В 2016 году журналисты Движения ЧЕСНО со ссылкой на СМИ отмечали, что Анатолий Гунько является фигурантом одной из земельных афер на территории Броваров (Киевская область).

В разное время занимался политической деятельностью, представляя партии ВО "Батькывщына", "Наш край" и "Слуга народа".

На кого составили протокол еще

В информационном сообщении Национального бюро по предотвращению коррупции было сказано также, что админпротокол составили и на коллегу Гунько по фракции — нардепа Александра Гайду.

Гайда воспользовался своим служебным положением и парализовал на неделю работу ресторана, в котором ему отказали в обслуживании.

Нардеп написал Одесскому городскому голове Геннадию Труханову и Государственной службе Украины по безопасности пищевых продуктов и защите потребителей. Он предлагал обеспечить проверку общепита, в котором ему отказали в размещении за столом из-за нежелания продемонстрировать COVID-сертификат.

Из-за соответствующих проверок работа заведения остановилась на неделю. Ресторан потерял прибыль.

Напомним, незадолго до начала полномасштабной войны в Украине, Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) разоблачили на получении взятки депутата Киевского горсовета от "Слуги народа" и еще пятерых человек. Силовики утверждают, что депутат Владислав Трубицын попался при получении 1,26 млн гривен.

Фокус также писал, что на взятке в 558 тысяч гривен попался "слуга" Сергей Кузьминых. Его могут отпустить под залог в размере около 50 тысяч гривен. Примечательно, что судебное заседание по делу Кузьминых несколько раз переносили.