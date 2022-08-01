"Подарували" годинник за $10 тисяч: на "слугу народу" Гунька склали адмінпротокол за корупцію

Окрім Гунька, адмінпротокол склали також на його колегу Олександра Гайду, який скористався своїм службовим становищем та помстився ресторану, в якому його не обслужили.

На народного депутата від фракції "Слуга народу" Анатолія Гунька співробітники Національного бюро із запобігання корупції склали адміністративний протокол за отриманий у подарунок годинник марки Breguet. Інформація про це з'явилась на офіційній сторінці відомства.

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Зазначається, що порушення було скоєно до початку повномасштабної війни в Україні

Тоді Гунько отримав нібито від свого помічника у подарунок годинник марки Breguet вартістю понад $10 тис.

Хто такий Анатолій Гунько

Гунько — директор ТОВ "Гільдія права". Він також — бенефіціар ТОВ "Компанія Інтер-Профіт", яка займається будівництвом.

Згідно з декларацією за 2019 рік, Гунько заробив як ФОП 4,88 млн. грн., ще 243 тис. грн. отримав від ТОВ "Гільдія Права", а також дивіденди на суму 78 тис. грн. від адвокатського об'єднання "Гільдія Права".

Володіє готівкою у розмірі 500 тис. доларів, 120 тис. євро та 3 млн. грн.

У 2016 році журналісти Руху ЧЕСНО з посиланням на ЗМІ зазначали, що Анатолій Гунько є фігурантом однієї із земельних афер на території Броварів (Київська область).

У різний час займався політичною діяльністю, представляючи партії ВО "Батьківщина", "Наш край" та "Слуга народу".

На кого ще склали протокол

В інформаційному повідомленні Національного бюро щодо запобігання корупції було сказано також, що адмінпротокол склали і на колегу Гунька по фракції — нардепа Олександра Гайду.

Гайда скористався своїм службовим становищем і паралізував на тиждень роботу ресторану, в якому йому відмовили в обслуговуванні.

Нардеп написав Одеському міському голові Геннадію Труханову та Державній службі України з безпеки харчових продуктів та захисту споживачів. Він пропонував забезпечити перевірку громадського харчування, в якому йому відмовили у розміщенні за столом через небажання продемонструвати COVID-сертифікат.

Через відповідні перевірки робота закладу зупинилася на тиждень. Ресторан втратив прибуток.

Нагадаємо, незадовго до початку повномасштабної війни в Україні Національне антикорупційне бюро (НАБУ) викрили на одержанні хабара депутата Київської міськради від "Слуги народу" та ще п'ятьох осіб. Силовики стверджують, що депутат Владислав Трубіцин попався під час отримання 1,26 млн гривень.

Фокус також писав, що на хабарі у 558 тисяч гривень потрапив "слуга" Сергій Кузьміних. Його можуть відпустити під заставу у розмірі близько 50 тисяч гривень. Показово, що судове засідання у справі Кузьміних кілька разів переносили.