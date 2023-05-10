Депутат Одесского облсовета получил подозрение: в СБУ назвали причину обысков в "Думской"

По словам источников, действия украинских спецслужб никак не связаны с деятельностью издания. Правоохранители продолжают расследование по делу рейдерского захвата госимущества.

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Сотрудники правоохранительных органов в Одессе начали проводить обыски по местам работу и проживания подозреваемых, которые могли участвовать в рейдерском захвате государственного имущества. Об этом сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины в комментарии изданию "РБК-Украина" 10 мая.

По информации ведомства, эти действия никак не связаны с работой издания "Думская.нет", несмотря на том, что обыски проводили в одном офисном здании.

"Сотрудники СБУ и Нацполиции проводят следственные действия по адресам работы и проживания фигурантов уголовного производства, подозреваемых в рейдерском захвате государственного имущества и хищении бюджетных средств в Одесской области", — говорится в сообщении.

В рамках открытого дела о подозрении также сообщили депутату местного областного совета, его супруге и помощнику. Украинские спецслужбы продолжают вести расследование для установления обстоятельств совершенных преступлений, чтобы привлечь в ближайшее время всех виновных в ответственности.

В СБУ отдельно отметили, что обыск проводился в офисном здании, где располагается издание "Думская.нет".

"Все действия правоохранителей проходят с соблюдением законодательства и никак не касаются журналистской деятельности издания "Думская.нет", — продолжают в ведомстве.

Подозрение для депутата Одесского облсовета: что говорят источники

По информации издания "РБК-Украина", одним из фигурантов уголовного дела о рейдерском захвате является депутат Одесского областного совета от политической силы "Европейская солидарность" — Николай Деревянко.

В СБУ назвали причины обыска у депутата Одесского облсовета Николая Деревянко Фото: my.ua

А вот его супруга, которая также получила подозрение, является сестрой народного депутата Верховной Рады Украины Алексея Гончаренко, который состоит в одноименной фракции в парламенте.

В издании также отметили, что Николай Деревянко мог передать печати предприятия своему коллеге — Михаилу Шмушковичу, что является прямым доказательством преступления.

В СБУ назвали причины обыска у депутата Одесского облсовета Фото: РБК-Украина В СБУ назвали причины обыска у депутата Одесского облсовета Фото: РБК-Украина В СБУ назвали причины обыска у депутата Одесского облсовета Фото: РБК-Украина

Журналисты также публикуют скрины переписок, которые подтверждают версию о передаче печаток. Михаил Шмушкович является владельцем издания "Думская.нет", в офисе которого и проходили обыски.

Напомним, 10 мая СБУ обнародовала доказательства сотрудничества полтавской судьи с ФСБ.