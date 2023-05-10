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Политика

Депутат Одесского облсовета получил подозрение: в СБУ назвали причину обысков в "Думской"

Скриншот, задержание, СБУ, Одесса, Одесский облсовет, депутат, задержание, рейдерский захват
Фото: Скриншот | В СБУ назвали причины обыска у депутата Одесского облсовета

По словам источников, действия украинских спецслужб никак не связаны с деятельностью издания. Правоохранители продолжают расследование по делу рейдерского захвата госимущества.

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Сотрудники правоохранительных органов в Одессе начали проводить обыски по местам работу и проживания подозреваемых, которые могли участвовать в рейдерском захвате государственного имущества. Об этом сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины в комментарии изданию "РБК-Украина" 10 мая.

По информации ведомства, эти действия никак не связаны с работой издания "Думская.нет", несмотря на том, что обыски проводили в одном офисном здании.

"Сотрудники СБУ и Нацполиции проводят следственные действия по адресам работы и проживания фигурантов уголовного производства, подозреваемых в рейдерском захвате государственного имущества и хищении бюджетных средств в Одесской области", — говорится в сообщении.

В рамках открытого дела о подозрении также сообщили депутату местного областного совета, его супруге и помощнику. Украинские спецслужбы продолжают вести расследование для установления обстоятельств совершенных преступлений, чтобы привлечь в ближайшее время всех виновных в ответственности.

В СБУ отдельно отметили, что обыск проводился в офисном здании, где располагается издание "Думская.нет".

"Все действия правоохранителей проходят с соблюдением законодательства и никак не касаются журналистской деятельности издания "Думская.нет", — продолжают в ведомстве.

Подозрение для депутата Одесского облсовета: что говорят источники

По информации издания "РБК-Украина", одним из фигурантов уголовного дела о рейдерском захвате является депутат Одесского областного совета от политической силы "Европейская солидарность" — Николай Деревянко.

Скриншот, задержание, СБУ, Одесса, Одесский облсовет, депутат, задержание, рейдерский захват Fullscreen
В СБУ назвали причины обыска у депутата Одесского облсовета Николая Деревянко
Фото: my.ua

А вот его супруга, которая также получила подозрение, является сестрой народного депутата Верховной Рады Украины Алексея Гончаренко, который состоит в одноименной фракции в парламенте.

В издании также отметили, что Николай Деревянко мог передать печати предприятия своему коллеге — Михаилу Шмушковичу, что является прямым доказательством преступления.

Скриншот, задержание, СБУ, Одесса, Одесский облсовет, депутат, задержание, рейдерский захват Fullscreen
В СБУ назвали причины обыска у депутата Одесского облсовета
Фото: РБК-Украина
Скриншот, задержание, СБУ, Одесса, Одесский облсовет, депутат, задержание, рейдерский захват Fullscreen
В СБУ назвали причины обыска у депутата Одесского облсовета
Фото: РБК-Украина
Скриншот, задержание, СБУ, Одесса, Одесский облсовет, депутат, задержание, рейдерский захват Fullscreen
В СБУ назвали причины обыска у депутата Одесского облсовета
Фото: РБК-Украина
Скриншот, задержание, СБУ, Одесса, Одесский облсовет, депутат, задержание, рейдерский захват
Скриншот, задержание, СБУ, Одесса, Одесский облсовет, депутат, задержание, рейдерский захват
Скриншот, задержание, СБУ, Одесса, Одесский облсовет, депутат, задержание, рейдерский захват

Журналисты также публикуют скрины переписок, которые подтверждают версию о передаче печаток. Михаил Шмушкович является владельцем издания "Думская.нет", в офисе которого и проходили обыски.

Напомним, 10 мая СБУ обнародовала доказательства сотрудничества полтавской судьи с ФСБ.