Депутат Одеської облради отримав підозру: у СБУ назвали причину обшуків у "Думській"

За словами джерел, дії українських спецслужб ніяк не пов'язані із діяльністю видання. Правоохоронці продовжують розслідування у справі рейдерського захоплення держмайна.

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Співробітники правоохоронних органів в Одесі почали проводити обшуки на місцях роботи та проживання підозрюваних, які могли брати участь у рейдерському захопленні державного майна. Про це повідомляє пресслужба Служби безпеки України у коментарі виданню "РБК-Україна" 10 травня.

За інформацією відомства, ці дії ніяк не пов'язані з роботою видання "Думская.нет", незважаючи на те, що обшуки проводили в одній офісній будівлі.

"Співробітники СБУ та Нацполіції проводять слідчі дії за адресами роботи та проживання фігурантів кримінального провадження, підозрюваних у рейдерському захопленні державного майна та розкраданні бюджетних коштів в Одеській області", — йдеться у повідомленні.

У рамках відкритої справи про підозру також повідомили депутата місцевої обласної ради, його дружину та помічника. Українські спецслужби продовжують вести розслідування для встановлення обставин скоєних злочинів, аби притягти найближчим часом усіх винних до відповідальності.

В СБУ окремо зазначили, що обшук проводився в офісній будівлі, де розміщується видання "Думская.нет".

"Всі дії правоохоронців відбуваються з дотриманням законодавства і ніяк не стосуються журналістської діяльності видання "Думская.нет", — продовжують у відомстві.

Підозра для депутата Одеської облради: що кажуть джерела

За інформацією видання "РБК-Україна", одним із фігурантів кримінальної справи про рейдерське захоплення є депутат Одеської обласної ради від політичної сили "Європейська солідарність" — Микола Дерев'янко.

У СБУ назвали причини обшуку у депутата Одеської облради Миколи Дерев'янко Фото: my.ua

А ось його дружина, яка також отримала підозру, є сестрою народного депутата Верховної Ради України Олексія Гончаренка, який перебуває в однойменній фракції у парламенті.

У виданні також зазначили, що Микола Дерев'янко міг передати печатки підприємства своєму колезі Михайлу Шмушковичу, що є прямим доказом злочину.

У СБУ назвали причини обшуку у депутата Одеської облради Фото: РБК-Україна У СБУ назвали причини обшуку у депутата Одеської облради Фото: РБК-Україна У СБУ назвали причини обшуку у депутата Одеської облради Фото: РБК-Україна

Журналісти також публікують скрини листування, які підтверджують версію про передачу печаток. Михайло Шмушкович є власником видання "Думская.нет", в офісі якого і проходили обшуки.

Нагадаємо, 10 травня СБУ оприлюднила докази співпраці полтавської судді із ФСБ.