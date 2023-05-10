"То, что я знаю, я вам скажу": СБУ обнародовала доказательства сотрудничества полтавской судьи с ФСБ (аудио)

Пресс-служба СБУ опубликовала аудиозаписи разговоров разоблаченной судьи-коллаборантки, где она жалуется на проукраинских коллег, "сливает" данные о защитниках и предлагает свою помощь в сборе данных.

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Глава Полтавского районного суда была завербована ФСБ РФ и собирала информацию для оккупантов. Доказательства сотрудничества с врагом сегодня, 10 мая, опубликовала Служба безопасности Украины.

"Чиновница была завербована ФСБ и "сливала" оккупантам информацию об украинских защитниках на юге нашего государства. Кроме того, она рекомендовала своему российскому куратору "кандидатуры" гауляйтера Бердянска и руководителей одной из захваченных местных больниц", — рассказали в СБУ.

Разоблаченная в апреле агентка РФ по решению Высшего совета правосудия была отстранена от должности в Полтавском районном суде. Также судом избрана мера пресечения злоумышленнице — ее взяли под стражу без права внесения залога.

На опубликованной СБУ записи предательница общается с сотрудником вражеской спецслужбы: делится информацией о перемещении защитников Мариуполя, обещает предоставить списки проукраински настроенных коллег и жалуется на судей-переселенцев с оккупированных территорий.

"Лучше лишний раз позвоните мне. Скажите, спросите лишний раз у меня. Я вам точно скажу. (…) То, что не знаю, могу спросить у того, кого знаю, а знаю я полгорода", — говорит она россиянину.

В разговоре с представителем ФСБ женщина критикует приехавших из Луганской и Донецкой областей коллег за наиболее агрессивное несогласие с ее позицией. В ответ оккупант обещает "отправить" переселенцев снова в оккупацию.

Опубликованные СБУ доказательства сотрудничества руководительницы Полтавского райсуда с врагом

На основании собранных улик следователи СБУ сообщили женщине о подозрении в государственной измене.

СБУ разоблачила полтавскую судью-агентку ФСБ: что уже известно

О разоблачении главы Полтавского районного суда сообщила пресс-служба СБУ 27 апреля. По данным правоохранителей, она в момент полномасштабного вторжения работала судьей в Бердянске и добровольно осталась там после оккупации города. Следователи установили, что в Бердянске агентка и "познакомилась" с работником ФСБ РФ.

Как выяснило ведомство, женщина "сдавала" в российские карательные органы коллег, не поддерживавших Россию. Также в сообщении пресс-службы говорилось, что злоумышленница передала оккупантам информацию о перемещении трех бойцов "Азова".

На подконтрольную Украине территорию, по данным СБУ, российская агентка выехала летом прошлого года.

Указанная об разоблаченной судье информация указывает на то, что ее имя — Лариса Богомолова. Согласно реестрам, Богомолова ранее работала судьей в Бердянском горрайонном суде и 2 ноября 2022 года заняла должность главы Полтавского райсуда.

Напомним, 9 мая пресс-служба СБУ сообщила о задержании в Запорожье агентов РФ, занимавшихся подготовкой терактов против командования ВСУ. Правоохранители рассказали, что одним из участников преступной группы оказался личный водитель местного чиновника.

Ранее, 8 мая, сотрудники СБУ сообщили о подозрении актеру-пропагандисту Владимиру Машкову, героизирующему преступления российских захватчиков. Следователи выяснили, что Машков приезжал на оккупированные территории Украины для участия в пропагандистских мероприятиях.