Украину склоняют к переговорам на условиях РФ, — Данилов

По словам секретаря СНБО, лидеры отдельных стран настаивают, чтобы Киев сел за стол переговоров с РФ и сдал национальные интересы.

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Переговорный процесс с Россией может начаться, если решение примет президент Украины Владимир Зеленский. Об этом в эфире телемарафона 11 мая сказал секретарь Совбеза и обороны Украины Алексей Данилов.

По его словам, переговоры могут состояться, но только на условиях Киева и подчеркнул, что к переговорам с Россией Украину настойчиво склоняют представители некоторых стран.

"Сейчас просто идет такое нагнетание ситуации для того, чтобы поскорее посадить нас за стол переговоров на условиях России. Сейчас запущена очень большая кампания по этому поводу. Очень много предложений из разных стран. Но имейте в виду, если президент примет такое решение, и мы будем о чем-то разговаривать, это будет только на условиях нашей страны. Никто национальные интересы сдавать не собирается, как бы этого ни хотели представители некоторых стран", — сказал Данилов.

Напомним, что Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш считает, что переговоры о мире в Украине на сегодняшний день невозможны из-за позиций воюющих сторон. Все потому, что "обе стороны убеждены, что смогут победить своего противника".

10 мая в Турции начались переговоры о продлении "зернового соглашения". В настоящее время в рамках соглашения, срок действия которого истекает 18 мая, нуждающимся было перевезено 30 млн тонн зерна.