"Украина вас ненавидит": Подоляк эмоционально высказался о "традиционном нытье" РФ

Советник главы ОП ответил на жалобы россиян в ООН на "риторику ненависти". Он пообещал, что украинцы достанут каждого представителя страны-агрессорки "юридически или физически".

Related video

Украина будет преследовать россиян всегда и везде. Об этом говорится в публикации от 18 мая советника главы Офиса президента Михаила Подоляка в Twitter.

"Да, Украина вас ненавидит. Да, мы будем преследовать вас. Всегда и везде. Да, с вами разговаривать нечего — вы не знаете современных человеческих языков. Да, время вашего традиционного нытья, которое гипнотически действовало на глобальную политику, заканчивается", — написал Подоляк.

Чиновник подчеркнул, что представители страны-агрессорки выплатят "долги", ведь Украина "достанет их юридически или физически".

"И хватить юзать ООН – у безусловных военных преступников нет международного права. Просто дождитесь своего звездного времени на трибунале", — заявил Подоляк.

Напомним, 17 мая Россия пожаловалась на "риторику ненависти" в Совбезе ООН. Речь шла о заявлении Кирилла Буданова о готовности Украины "убивать россиян по всему миру". Также РФ обвинила украинское агентство УНИАН в подстрекательстве терроризма из-за опроса в соцсетях.

Ранее, 6 мая, глава ГУР сказал, что Украина " убивала россиян и будет убивать россиян в любой точке земного шара до полной победы Украины". Так он ответил на вопросы журналистов об убийстве пропагандистки Дарьи Дугиной. Буданов подчеркнул, что то, что РФ называет "терроризмом", началось после вторжения ее военных в 2014 году.