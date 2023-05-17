Риторика ненависти: Москва пожаловалась в ООН на слова Буданова об убийстве россиян

По словам представителя РФ при ООН, заявления Буданова якобы являются вопиющим примером риторики ненависти и подстрекательства к насилию по национальному признаку.

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В среду, 17 мая, Россия распространила в Совете Безопасности ООН письмо в связи с заявлениями начальника Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилла Буданова о якобы готовности Киева "убивать россиян по всему миру". Об этом сообщает ТАСС.

Издание отмечает, что письмо, автором которого является постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя, датировано 10 мая. Постоянный представитель Швейцарии при ООН Паскаль Кристин Берисвиль, председательствующей в СБ ООН в этом месяце, распространила копию документа среди других членов Совбеза.

По словам Небензи, заявления Буданова якобы являются вопиющим примером риторики ненависти и подстрекательства к насилию по национальному признаку и грубо нарушают правила Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

Кроме того, российский дипломат назвал примером подстрекательства к терроризму со стороны Киева соцопрос украинского агентства УНИАН в своем Telegram-канале. В опросе спрашивалось, кто должен быть следующим после Дарьи Дугиной, Владлена Татарского и Захара Прилепина, которые, по его словам, пострадали в результате террористических атак.

Скриншот опроса УНИАН

Что на самом деле сказал Буданов

Реакцию Российской Федерации вызвали слова Кирилла Буданова об убийстве россиян в интервью, опубликованном Yahoo News.

"Я лишь скажу, что мы убивали россиян и будем убивать россиян в любой точке земного шара до полной победы Украины", — написало издание.

На вопрос журналиста в проекте ISLND TV "Антиподы" разведчик подробно разъяснил, что он имел в виду. По его словам, была опубликована отредактированная версия интервью, из который были удалены самые важные детали.

"Росиян, которые являются военными преступниками, которые совершили преступления против человечности, военные преступления, абсолютно уголовные преступления — наподобие групповых изнасилований, изнасилований несовершеннолетних, давайте так назовем. Откровенных убийств просто, таких отвратительных, можно сказать. Об этом шла речь. В этом тезисе выброшено точно", — сказал Буданов.

Он добавил, что есть военные преступники, а есть обычные люди, и это абсолютно разные вещи.

Напомним, 15 мая постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности организации заявил, что российские оккупанты якобы не подвергают мирное население Украины целенаправленным ракетным и авиаударам.

9 мая Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил мнение, что переговоры о мире в Украине на сегодняшний день невозможны из-за позиций воюющих сторон. Он также отметил, что основной целью организации является "справедливый мир".