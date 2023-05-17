Риторика ненависті: Москва поскаржилася в ООН на слова Буданова про вбивство росіян

За словами представника РФ при ООН, заяви Буданова нібито є кричущим прикладом риторики ненависті й підбурювання до насильства за національною ознакою.

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У середу, 17 травня, Росія поширила в Раді Безпеки ООН листа у зв'язку із заявами начальника Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони України Кирила Буданова про нібито готовність Києва "вбивати росіян у всьому світі". Про це повідомляє ТАСС.

Видання зазначає, що листа, автором якого є постійний представник РФ при ООН Василь Небензя, датовано 10 травня. Постійна представниця Швейцарії при ООН Паскаль Крістін Берісвіль, яка головує в РБ ООН цього місяця, поширила копію документа серед інших членів Ради безпеки.

За словами Небензі, заяви Буданова нібито є кричущим прикладом риторики ненависті й підбурювання до насильства за національною ознакою та грубо порушують правила Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації.

Крім того, російський дипломат назвав прикладом підбурювання до тероризму з боку Києва соцопитування української агенції УНІАН у своєму Telegram-каналі. В опитуванні запитували, хто має бути наступним після Дар'ї Дугіної, Владлена Татарського та Захара Прилєпіна, які, за його словами, постраждали внаслідок терористичних атак.

Скриншот опитування УНІАН

Що насправді сказав Буданов

Реакцію Російської Федерації викликали слова Кирила Буданова про вбивство росіян в інтерв'ю, опублікованому Yahoo News.

"Я лише скажу, що ми вбивали росіян і вбиватимемо росіян у будь-якій точці земної кулі до повної перемоги України", — написало видання.

На запитання журналіста в проєкті ISLND TV "Антиподи" розвідник докладно роз'яснив, що він мав на увазі. За його словами, було опубліковано відредаговану версію інтерв'ю, з якого було видалено найважливіші деталі.

"Росіян, які є воєнними злочинцями, які скоїли злочини проти людяності, воєнні злочини, абсолютно кримінальні злочини — на кшталт групових зґвалтувань, зґвалтувань неповнолітніх, давайте так назвемо. Відвертих вбивств просто, таких огидних, можна сказати. Про це йшлося. У цій тезі викинуто точно", — сказав Буданов.

Він додав, що є воєнні злочинці, а є звичайні люди, і це абсолютно різні речі.

Нагадаємо, 15 травня постійний представник Росії при ООН Василь Небензя на засіданні Ради Безпеки організації заявив, що російські окупанти нібито не піддають мирне населення України цілеспрямованим ракетним і авіаударам.

9 травня Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш висловив думку, що переговори про мир в Україні на сьогодні неможливі через позиції сторін, які воюють. Він також зазначив, що основною метою організації є "справедливий мир".