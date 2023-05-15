"С мирным населением не воюем": Небензя на Совбезе ООН соврал о действиях военных РФ (видео)

Постпред России при ООН обвинил Запад в преступлениях "против миллиона гражданских" в Афганистане, Ираке и Ливии. По его словам, оккупационная армия якобы не наносит целенаправленные удары по гражданским.

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Российские оккупанты якобы не подвергают мирное население Украины целенаправленным ракетным и авиаударам. Об этом сказал 15 мая постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности организации.

"Вооруженные силы России не воюют с мирным населением и не подвергают его, в отличие от Вооруженных сил Украины, целенаправленным ударам…. Западные страны широко известны своей любовью к теме борьбы с безнаказанности, особенно если это не касается их собственных преступлений", — заявил он.

Далее Небензя рассказал о "преступлениях Запада против миллиона гражданских" в Афганистане, Ираке, Ливии и других странах. По словам постпреда, в один прекрасный день ответственность за содеянное их настигнет.

"Никакие угрозы санкций, как в случае расследований военных преступлений США в Афганистане, запугивание свидетелей и журналистов-разоблачителей, замалчивание фактов, не помогут", — добавил он.

Василий Небензя считает, что все западные страны работают на поддержание полномасштабной войны, которую развязала Россия в Украине.

"Вся солидарность Запада с Украиной небесплатная, возвращать деньги придется простым украинцам", — заключил он.

Напомним, что 13 мая войска России совершили ракетные удары по Тернопольской области. Снаряды прилетели в гражданские цели.

А вечером 8 мая ВС РФ ударили шестью ракетами С-300 по Харьковской области. В Харькове слышали не менее пяти взрывов.

Ночью в этот же день Киев был атакован рекордным количеством иранских дронов Shahed. По данным властей, 36 БПЛА летели в направлении города, но системы ПВО сбили все цели.