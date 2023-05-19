Зеленский встретится с Байденом на саммите G7 в Японии, — Ермак (видео)

В Офисе президента подтвердили, что Зеленский будет присутствовать на саммите, и отдельно встреться с президентом США.

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Владимир Зеленский примет участие в саммите G7 в Японии, где проведет встречу с президентом США Джо Байденом. Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак в эфире телемарафона сегодня, 19 мая.

"Сообщение президента Байдена (во время саммита G7 о том, что Вашингтон поддерживает усилия союзников по обучению украинских пилотов на западных истребителях, включая F-16 — Ред.), с которым президент будет встречаться в ближайшие дни, и я думаю, что в деталях будет проговаривать не только эти вопросы, но и многие другие вопросы", – сказал Ермак.

У руководителя Офиса президента спросили, может ли он подтвердить, что Зеленский лично посетит саммит G7 в Японии.

"Да, я могу это подтвердить", – ответил Ермак.

19 мая лидеры "Большой семерки" (G7) обязались не отказываться от мер для выявления, замораживания, ареста и конфискации активов тех физических и юридических лиц, которые попали под санкции в связи с агрессией России. Кроме того партнеры пообещали и дальше поддерживать Украину в войне против России.

Напомним, несколько дней назад в Исландии состоялся саммит Совета Европы, на котором было объявлено о создании международного реестра ущерба, который Россия нанесла Украине с момента полномасштабного вторжения. В нем будут фиксироваться все факты нанесенного ущерба и требования о компенсации.

Ранее сообщалось, что Украина хочет добиться от России выплат репараций на сумму не менее 300 млрд долларов. Эти деньги — эквивалент замороженных активов Банка РФ в странах "Большой семерки".

Также Фокус писал, что страны "Большой семерки" готовы запретить весь импорт алмазов, меди, алюминия и никеля из РФ. По информации Министерства экономики Украины, на импорте каучука и алмазов Российская Федерация ежегодно зарабатывала до $2 млрд.