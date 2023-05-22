Удобрения РФ и украинское зерно: 6 президентов из Африки прибудут в Украину с "миссией"

Лидеры Южной Африки, Сенегала, Египта, Республики Конго, Уганды и Замбии хотят "инициировать мирный процесс", но также поднять и другие вопросы.

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В июне 2023 года Киев и Москву планирует посетить делегация из шести африканских президентов. Целью визитов является увеличение экспорта зерна из Украины и договоренности об экспорте удобрений из России. Об этом международный переговорщик Жан-Ив Оливье заявил в интервью Associated Press.

"Делегация из шести африканских лидеров намерена провести переговоры с Киевом и Москвой. Они хотят "инициировать мирный процесс", но также поднять острый вопрос о том, как можно заплатить России, находящейся под жесткими санкциями, за экспорт удобрений, в которых отчаянно нуждается Африка", – сказал он.

Оливье отметил, что африканские лидеры также собираются обсудить, как увеличить экспорт зерна из Украины в условиях войны, и возможность обмена пленными.

Делегация из Африки планирует посетить оба государства в июне 2023 года с "миротворческой миссией".

Над организацией переговоров Оливье работал в течение полугода. Сейчас он прибыл в Москву, а затем поедет в украинскую столицу, чтобы проработать "логистику" будущих переговоров с высокопоставленными чиновниками.

По словам переговорщика, президенты Южной Африки, Сенегала, Египта, Республики Конго, Уганды и Замбии, вероятно, отправятся в Киев ночным поездом из Польши.

Оливье добавил, что эти переговоры одобрили в США, ЕС, ООН, Африканском Союзе и Китае, а главы Украины и Российской Федерации согласились принять африканскую делегацию.

Он отметил, что война серьезно ограничила экспорт зерна из Украины и удобрений из России, что обострило глобальную продовольственную безопасность и голод. В результате этого особенно пострадала Африка.

Главы государств намерены обратиться к РФ с просьбой продлить "зерновый сделку", а также найти пути, которые облегчат африканским странам получение поставок и оплату российских удобрений.

Российские удобрения не находятся под международными санкциями, но проблема заключается в западных ограничениях, наложенных на российские грузовые суда.

Кроме того, странам Африки сложно оплачивать российские товары из-за ограничения доступа РФ к SWIFT.

"Нам нужно будет иметь окно, через которое SWIFT будет уполномочен для этого конкретного пункта… Это будет на столе переговоров, и мы надеемся, что в таком случае мы получим поддержку россиян по зерну из Украины, и мы получим поддержку украинцев, чтобы найти возможности для платежей и поставок российских удобрений", – сказал Оливье.

Напомним, 17 мая зерновое соглашение, которое позволит Украине продолжать экспорт зерна через порты в Черном море, продлено на два месяца. По словам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана турецкие суда в рамках "зернового соглашения" смогут заходить в порты Николаев и Ольвия в Николаевской области.

18 мая посол Украины в Турции Василий Боднар заявил, что в "зерновой сделке" не предусмотрено удовлетворение каких-либо потребностей России. Поднятые Кремлем вопросы, касающиеся работы аммиакопровода и снятия санкций с банков РФ сейчас обсуждаются.