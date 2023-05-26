Круговая порука – причина не привлечения судей к ответственности, – эксперт

Привлечь судей к ответственности за уголовные и административные правонарушения очень сложно. Есть множество случаев, когда им удается избежать наказания.

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Юрист фонда DEJURE Владимир Гришко в комментарии Фокусу подчеркивает, что быстрое развитие событий по делу Князева можно объяснить тем, что судья был разоблачен с поличным, никто не мог ожидать, что председатель, как говорили, наиболее обновленного в результате судебной реформы суда, прибегнет к таким действиям. Гришко отмечает, что обычно привлечение к ответственности судей — сложная история, существует много случаев.

"Почему так происходит? Одну причину найти очень сложно. В каждом из дел они могут быть особенными, — продолжает он. — Одна из основных — это вопрос судебной круговой поруки. ВРП часто отказывала правоохранителям в разрешении взять судью под стражу, а значит прокуроры не могли просить об аресте.Также судьи не отстраняли нарушителей от совершения правосудия. И вполне реальная ситуация, когда в отношении судьи могло слушаться дело в антикоррупционном суде, а после заседания тот шел в свой суд и выносил там решение".

Гришко приводит пример круговой поруки — случай судьи Окружного админсуда Киева (ОАСК) Любови Марулиной, которая по данным правоохранителей управляла автомобилем с признаками опьянения.

"На месте остановки она отказалась проверять уровень алкоголя в крови, дело пошло в Дарницкий районный суд Киева. И там провели махинацию с автораспределением, указав специализацию дела — оно будто бы касалось несовершеннолетних. А по такой специализации в суде была только одна судья — председатель Татьяна Щасная. Она впоследствии закрыла производство в связи с отсутствием события и состава админправонарушения. Так Марулина не была наказана. Интересно, что ранее ОАСК спасал саму Щасную, отменяя вывод Общественного совета добропорядочности. Вроде бы такой бартер состоялся", — говорит Владимир Гришко.

Напомним, 15 мая стало известно, что НАБУ поймало председателя Верховного суда Князева на взятке почти в 3 млн долларов. В ходе брифинга руководители антикоррупционных органов сообщили, что расследование по делу продолжается с начала 2023 года. В это время им стало известно о создании преступной группировки, так называемого бэк-офиса, с привлечением судей и руководства Верховного Суда.

Больше читайте в материале Фокуса "Неподсудные. Дело Князева и других: почему так сложно отправить в тюрьму судей".